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شرفي: "95 بالمائة" من مراكز التصويت يجري بها الاقتراع بصفة "سلسة"

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 12:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن "95 بالمائة" من مراكز التصويت الخاصة بالرئاسيات تجري بها عملية الاقتراع بصفة "سلسة".

كما أكد السيد شرفي في هذا السياق التوافد "الكبير" للناخبين على مكاتب التصويت عبر الوطن، مع تسجيل "ارتفاع محسوس" في نسبة المشاركة بالنسبة للجالية الوطنية بالمهجر.

وفي هذا الإطار، تم تسجيل مثلا نسبة مشاركة "فاقت 11 بالمائة بمدينة ليون" الفرنسية، فيما تجاوزت هذه النسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة "14 بالمائة"، مثلما أكد السيد شرفي.

و في ذات المنحى، أفاد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط بأن العملية الانتخابية انطلقت على الثامنة صباحا عبر مراكز التصويت الموزعة عبر القطر الوطني، حيث تواصل السلطة في تلقي تقارير لجانها الولائية التي تؤكد "الإقبال الكبير" للناخبين على مكاتب التصويت.

كما ذكر السيد ميلاط ببعض المعطيات المتصلة بهذا الاقتراع الذي يؤطره "أكثر من 500 ألف شخص موزع على كافة مراكز و مكاتب التصويت".

كما أشار مجددا إلى أن مراكز التصويت التي تحتضن هذه العملية بلغ عددها 66 ألف و 410 عبر أرجاء البلاد تضم 427 ألف مكتب تصويت.

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شرفي: "95 بالمائة" من مراكز التصويت يجري بها الاقتراع بصفة "سلسة"
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 12:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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