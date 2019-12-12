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المترشح علي بن فليس يؤدي واجبه الانتخابي

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 11:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - أدى المترشح للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي بمركز التصويت محمد عليق ببلدية حيدرة بالجزائر العاصمة.

وأعرب السيد بن فليس، في تصريح للصحافة، عن أمله في أن "تأتي الانتخابات الرئاسية بالخير للشعب الجزائري وللجزائر"، رافضا الإجابة على أسئلة الصحفيين وذلك "اعتبارا لواجب التحفظ واحتراما لميثاق الشرف وتقديرا لواجب الصمت الانتخابي".

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المترشح علي بن فليس يؤدي واجبه الانتخابي
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 11:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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