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قوجيل يدعو إلى ضرورة التحلي بالحكمة و التبصر لإخراج الجزائر إلى بر الأمان

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 11:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
قوجيل يدعو إلى ضرورة التحلي بالحكمة و التبصر لإخراج الجزائر إلى بر الأمان

الجزائر - دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الى ضرورة التحلي بالحكمة و التبصر لإخراج الجزائر الى بر الامان.

في تصريح للصحافة عقب أدائه لواجبه الانتخابي، شدد السيد قوجيل على أهمية هذه الانتخابات الرئاسية،  مشددا بالمناسبة على ضرورة "التحلي بالرزانة و الحكمة و التبصر لإخراج الجزائر الى بر الأمان".

ويتوجه اليوم الخميس أزيد من 24 مليون جزائري الى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس الجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مترشحين خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما، ويتعلق الامر بكل من، رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، الوزير الاول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي.

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قوجيل يدعو إلى ضرورة التحلي بالحكمة و التبصر لإخراج الجزائر إلى بر الأمان
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 11:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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