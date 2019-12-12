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المترشح عز الدين ميهوبي يؤدي واجبه الانتخابي

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 11:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

المترشح عز الدين ميهوبي يؤدي واجبه الانتخابي الجزائر - أدى المترشح للرئاسيات،عز الدين ميهوبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، واجبه الانتخابي.

وفي تصريح للصحافة، أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أن "هذا اليوم ليس لانتخاب رئيس الجمهورية فقط، لكنه يوم لتمكين ركائز الجمهورية الجديدة"، معربا عن تمنياته في أن يتجند الجزائريين بالملايين لإنجاح هذا الموعد الانتخابي "كونه يوم استرداد السيادة الحقيقية".

و شدد السيد ميهوبي على أن نجاح الموعد الاستحقاق الرئاسي "سيكون أكبر رد على المشككين".

ويتوجه اليوم الخميس أزيد من 24 مليون جزائري الى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس الجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مترشحين، خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما، ويتعلق الامر بكل من، رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، الوزير الاول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي.

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المترشح عز الدين ميهوبي يؤدي واجبه الانتخابي
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 11:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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