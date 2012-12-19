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رئاسيات 12 ديسمبر: رئيس الدولة يؤدي واجبه الانتخابي

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 10:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - أدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، صباح اليوم الخميس، واجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية أحمد عروة ببوشاوي (الجزائر العاصمة) في إطار الانتخابات الرئاسية.

حضر السيد بن صالح إلى مركز الانتخاب للإدلاء بصوته في الاقتراع الرئاسي أين حيا الحضور من ممثلي وسائل الإعلام، الوطنية منها و الأجنبية، الذين كانوا بعين المكان لتغطية الحدث، ليقوم بعدها بالتصويت.

ويتوجه اليوم الخميس أزيد من 24 مليون جزائري إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس الجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مترشحين خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما، ويتعلق الأمر بكل من، رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، الوزير الأول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي.

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رئاسيات 12 ديسمبر: رئيس الدولة يؤدي واجبه الانتخابي
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 10:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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