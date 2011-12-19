رئاسيات 12 ديسمبر: إقتراع تنظمه لأول مرة هيئة مستقلة

الجزائر - ينتظر من الجزائريين ان يتوجهوا الى مكاتب الاقتراع يوم غد الخميس في اطار الانتخابات الرئاسيات التي تنظمها لأول مرة هيئة مستقلة انشئت استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير.

في هذا الصدد فان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المكلفة بتحضير الانتخابات و تنظيمها و ادارتها و ذلك من بداية عملية التسجيل في القوائم الانتخابية و مراجعتها طبقا للقانون العضوي رقم 19-07 المتعلق بإنشائها، مطالبة ايضا بالإشراف على عمليات التصويت و الفرز الى غاية اعلان النتائج المؤقتة.

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كما ان هناك عمليات ينظمها القانون الخاص بالنظام الانتخابي تنص في مادتها رقم 32 على ان الاقتراع مفتوح من الساعة الثامنة (08) صباحا و ينتهي في ذات اليوم على الساعة السابعة (07) مساء.

و ينص القانون ايضا على ان الاقتراع لا يتعدى يوما واحدا يحدده مرسوم رئاسي الا انه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و بطلب من المندوب الولائي للسلطة ان يقدم باثنين و سبعين (72) ساعة كأقصى تقدير تاريخ بدء الاقتراع في البلديات التي لا يمكن لعمليات الانتخاب ان تجري في اليوم ذاته للاقتراع لأسباب مادية مرتبطة بالبعد عن مكاتب الاقتراع و تفرق السكان و لأي سبب استثنائي في بلدية ما بقرار يصدر فورا باي وسيلة ممكنة.

اما يوم الاقتراع فان نسخة من قائمة ناخبي مكتب الانتخاب المعني مصادق عليها من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية و تتضمن خاصة اسم و لقب و عنوان و رقم المرجع الخاص بكل ناخب، تبقى موضوعة على الطاولة التي يجتمع عليها اعضاء مكتب الانتخاب، حسبما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات في مادته ال37، كما تنص هذه الاخيرة على ان تلك النسخة تشكل قائمة المقترعين.

كما يمكن لرئيس مكتب الانتخاب في حالة الضرورة ان يسخر اعوان القوة العمومية للحفاظ على النظام العمومي داخل مكتب الاقتراع بطلب من رئيس مكتب الانتخاب المعني.

و في كل مكتب تصويت يتم تسجيل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية في محضر يتم اعداد ثلاث نسخ أصلية منه في استمارات خاصة, حسبما يقرر القانون ايضا.

و تتكفل اللجنة الانتخابية للولاية بتجميع نتائج البلديات التابعة للولاية و اجراء احصاء عام للأصوات و معاينة نتائج انتخاب رئيس الجمهورية.

و تختتم أشغال اللجنة ,على الاكثر, خلال الاثنان و سبعون (72) ساعة التي تتبع اقفال الاقتراع. حيث تودع فورا المحاضر في أظرفة مختومة على مستوى امانة الضبط للمجلس الدستوري.

و يتم تسليم نسخة اصلية عن المحضر فورا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و يتم تسليم نسخة مصادقة و مطابقة للمحضر الاصلي للجنة الانتخابية, حال انعقاد الجلسة بمقر اللجنة الى كل ممثل مخول حسب الاصول للمترشحين, مقابل وصل استلام.

و في هذا السياق يتعين على المترشح لرئاسة البلد, خلال العشرون (20) يوما كاملة التي تسبق الاقتراع تقديم للمندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, قائمة ممثليه المخولين حسب الاصول لتسليم محضر اللجنة الانتخابية للولاية المتعلق بتجميع النتائج.

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و يمكن تقديم قائمة اضافية في اجل عشرة (10) ايام قبل تاريخ الاقتراع في نفس الظروف تحسبا لغياب الممثل المخول.

و يجدر التذكير ان انتخاب رئيس الجمهورية خاضع لنظام الفائز بأغلبية الاصوات, خلال دورين.

و اذا لم يتحصل اي مترشح على الاغلبية الساحقة للأصوات خلال الدور الاول من الاقتراع, يتم تنظيم دور ثاني في اجل لا يجب ان يتجاوز ثلاثون (30) يوما. حيث يشارك في الدور الثاني المترشحين (2) اللذين تحصلا على اكبر عدد من الاصوات خلال الدور الاول.