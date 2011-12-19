Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة على مستوى مكتب باريس "مقبولة و منتظمة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

باريس - أكد مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى القنصلية العامة لباريس، رضا مشري، اليوم الاربعاء، ان نسبة المشاركة المسجلة على مستوى القنصلية العامة بباريس عشية اختتام عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات 12 ديسمبر "مقبولة و منتظمة".

و في تصريح لوأج، قال السيد مشري "يمكنني القول ان نسبة المشاركة مقبولة و منتظمة رغم الصعوبات التي تم تسجيلها لا سيما على مستوى مكاتبنا المنتشرة و التي تم تخريبها من طرف بعض المعارضين للانتخابات على غرار مكتب بلوا".

و بهدف ضمان السير الجيد للانتخابات، اشار نفس المسؤول الى ان السلطة "قررت تعزيز امن افراد الجالية عن طريق اللجوء الى شركة أمن خاصة خلال اليوم الثاني من الاقتراع".

كما قال في هذا الصدد انه بعد عقد جلسة تشاور، تم التشديد على ضرورة نقل مكاتب بورج و فيرزون و شاتورو و تور و بلوا و كذا اورليون الى مستوى القنصلية العامة بغية تفادي اي محاولة تخريب اخرى.

و أسرد السيد مشري بالقول "كان هناك خطر كبير بالنسبة للموظفين المؤطرين للاقتراع و للمنتخبين، حيث كان من الضروري نقل المكاتب بغية تفادي الاشتباكات مع المتظاهرين الذين لم يتركوا حتى الاشخاص المسنين"، مضيفا ان عملية الاقتراع، التي تختتم يوم غد الخميس على الساعة السابعة مساءا، "جرت في الساعات الاولى من افتتاح المكاتب في ظروف جيدة".

للتذكير، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل الاطراف التي تسعى الى اعاقة السير الحسن لعملية اقتراع الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر الى "احترام خيار الاخرين و نبذ اعمال العنف".

و يتنافس خمسة مترشحين على منصب رئيس الجمهورية وهم كل من عبد المجيد تبون و عبد العزيز بلعيد و علي بن فليس و عبد القادر بن قرينة و كذا عز الدين ميهوبي.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة على مستوى مكتب باريس "مقبولة و منتظمة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.11

شرفي: تمكين ممثلي المترشحين من مرافقة نتائج الانتخابات من مكاتب الاقتراع الى غاية وصولها…

19.12.11

المدير العام للأمن الوطني يؤكد استعداد الجزائر لتبادل خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب و…

19.12.11

الوثائقي"نايس فري نايس" للخير زيداني في المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي…

19.12.11

رئاسيات 12 ديسمبر: القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد إجراءات عملية الاقتراع

19.12.11

الجلفة: عبد الرحمان خليلي شاب ينجح في غراسة الزعفران في تجربة أولى من نوعها

19.12.11

صدور مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطويرالرقمنة وتحديد مهامها

الأكثــر قـراءة

19.12.09

قرابة 6.400 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بعملية الإدماج

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

19.12.09

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

19.12.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

19.12.09

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم