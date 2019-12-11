Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السلطة المستقلة للانتخابات لم تسجل أي "تجاوزات" في إنتخاب الجالية بتونس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

تونس - أكد مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية للقنصلية العامة للجزائر بتونس، نصر الدين دكلي، يوم الأربعاء، ان الاقتراع الخاص برئاسيات 12 ديسمبر بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة في تونس "يجري في "شفافية تامة ولم يتم تسجيل أي تجاوزات أو خرق للقانون " وذلك منذ انطلاق العملية يوم السبت الفارط.

وقال السيد دكلي في تصريح ل"وأج"، على هامش تفقده لمكاتب اقتراع الجالية الجزائرية بتونس بمركز القنصلية العامة بتونس وبنابل، أن السلطة المستقلة للانتخابات "جد مرتاحة لسير هذه الانتخابات التي انطلقت السبت الماضي، حيث لم تسجل لغاية الأن أي تجاوزات أو خرق للقانون يعكر هذه العملية الانتخابية التي تجند لها الجميع من اجل انجاحها" .

وأضاف السيد دكلي أن هذا الانطباع "تم تسجيله في 11 ولاية تونسية" تتبع هذه الدائرة وتضم "13972 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية بتونس".

وذكر أن الانتخابات الرئاسية للجالية الوطنية بتونس تتواصل لليوم الخامس على التوالي في ظروف مريحة و جد عادية وفي شفافية تامة بحضور بعض ممثلي المترشحين.

وأكد في الأخير ان السلطة المستقلة للانتخابات عبر مندوبيتها بتونس "مجندة بكافة الوسائل المادية والقانونية لضماناستمرار السير الحسن لهذه الانتخابات" التي ستنتهي مساء يوم غد الخميس.

كلـمات مفتـاحيــة :
السلطة المستقلة للانتخابات لم تسجل أي "تجاوزات" في إنتخاب الجالية بتونس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.11

بنوك: تنصيب رئيس مدير عام جديد لبنك الجزائر الخارجي

19.12.11

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: تهيئة كل الظروف لضمان السير الحسن للاقتراع

19.12.11

ريغبي: الجزائر في المجوعة الثالثة مع أوغندا والسنغال

19.12.11

حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 337 آخرين بجروح خلال أسبوع  

19.12.11

قانون المالية 2020: ارتفاع طفيف في الضرائب والرسوم و استحداث رسما جديدا على السيارات

19.12.11

الانتخابات تستعيد أجواءها بمارسيليا خلال اليوم الخامس من عملية تصويت الجالية

الأكثــر قـراءة

19.12.09

قرابة 6.400 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بعملية الإدماج

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

19.12.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

19.12.09

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

قرابة 900 ألف مستفيد من القرض المصغر الى غاية أكتوبر الماضي