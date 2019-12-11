السلطة المستقلة للانتخابات لم تسجل أي "تجاوزات" في إنتخاب الجالية بتونس

تونس - أكد مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية للقنصلية العامة للجزائر بتونس، نصر الدين دكلي، يوم الأربعاء، ان الاقتراع الخاص برئاسيات 12 ديسمبر بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة في تونس "يجري في "شفافية تامة ولم يتم تسجيل أي تجاوزات أو خرق للقانون " وذلك منذ انطلاق العملية يوم السبت الفارط.

وقال السيد دكلي في تصريح ل"وأج"، على هامش تفقده لمكاتب اقتراع الجالية الجزائرية بتونس بمركز القنصلية العامة بتونس وبنابل، أن السلطة المستقلة للانتخابات "جد مرتاحة لسير هذه الانتخابات التي انطلقت السبت الماضي، حيث لم تسجل لغاية الأن أي تجاوزات أو خرق للقانون يعكر هذه العملية الانتخابية التي تجند لها الجميع من اجل انجاحها" .

وأضاف السيد دكلي أن هذا الانطباع "تم تسجيله في 11 ولاية تونسية" تتبع هذه الدائرة وتضم "13972 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية بتونس".

وذكر أن الانتخابات الرئاسية للجالية الوطنية بتونس تتواصل لليوم الخامس على التوالي في ظروف مريحة و جد عادية وفي شفافية تامة بحضور بعض ممثلي المترشحين.

وأكد في الأخير ان السلطة المستقلة للانتخابات عبر مندوبيتها بتونس "مجندة بكافة الوسائل المادية والقانونية لضماناستمرار السير الحسن لهذه الانتخابات" التي ستنتهي مساء يوم غد الخميس.