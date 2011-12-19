توقيف تاجر مخدرات بحوزته أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج

الجزائر - أوقف حرس الحدود، أمس الثلاثاء، إثر دورية تفتيش بعين الصفراء، ولاية النعامة، تاجر مخدرات على متن مركبة رباعية الدفع محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من خمسة (05) قناطير، حسب ما اورده يوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقف حراس الحدود، يوم 10 ديسمبر 2019 إثر دورية تفتيش بمنطقة فتحة فوناسة بعين الصفراء، ولاية النعامة/ن.ع.2، تاجر مخدرات كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة (05) قناطير و32 كيلوغرام".

كما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 "أربع (04) مركبات رباعية الدفع وأربع (04) دراجات نارية وستة (06) مولدات كهربائية وخمس (05) مطارق ضغط و35 قنطارا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وأغراض أخرى".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني "محاولات هجرة غير شرعية لـ14 شخصا بكل من تلمسان ومستغانم/ن.ع.2، في حين تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم بندقيتين (02) تقليديتي الصنع بكل من تبسة وسطيف/ن.ع.5".