رئاسيات 12 ديسمبر: تحديد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية

الجزائر - صدر في الجريدة الرسمية القرار المحدد لنص ورقة التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر، الخاصة بالدور الأول والدور الثاني (إن وجد)، بالإضافة إلى مميزاتها التقنية.

ويشير القرار المذكور إلى أن ورقة التصويت الخاصة بالاستحقاق الرئاسي المقبل تكون "ذات نموذج موحد وذات لون أبيض لجميع المترشحين"، كما أنها يجب أن تتضمن البينات التالية: "لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وكذا صورة المترشح وتاريخ الاقتراع".

وفي حال تنظيم دور ثان للاقتراع، "يجب أن تحمل ورقة التصويت إضافة إلى ذلك، عبارة +الدور الثاني+"، يضيف المصدر ذاته.

أما فيما يتعلق بالمميزات التقنية، فقد تم تحديدها في المادة 4 من ذات القرار. فبالنسبة لورقة التصويت الخاصة بالدور الأول، فتكون "بطول 160 مم وعرض 110 مم و وزن 80 غراما على أن تكون الطباعة "باللون الأسود على الوجه".

وتتضمن هذه الورقة جملة من المعلومات المتمثلة في: عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تطبع بحروف سمكها 22 غليظ" وعبارة "الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر سنة 2019، مطبوعة بحروف بسمك 30 ضعيف"، بالإضافة إلى "صورة المترشح مطبوعة في إطار ذي بعد 50 مم x55 مم"، علاوة على "اللقب والاسم، وعند الاقتضاء، كنيته بالعربية، بحروف سمكها 32 غليظ" وبالحروف اللاتينية "مطبوعة بحروف سمكها 16 ضعيف".

أما بالنسبة للدور الثاني، فتتضمن ورقة التصويت نفس المميزات المذكورة آنفا، مع إضافة عبارة "الدور الثاني"، تحت التاريخ والسنة، تكون مطبوعة بحروف "سمكها 28 ضعيف".

كما تنص المادة 5 من القرار على أنه "تتولى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع".