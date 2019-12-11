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الجزائر- تونس: الاتفاق على إنشاء منطقة ترفيهية على الحدود المشتركة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 12:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

مدريد - اتفق مسؤولون جزائريون و تونسيون، أمس الثلاثاء بمدريد على هامش فعاليات قمة كوب 25 ، على تنفيذ مشروع مشترك يهدف إلى إنشاء منطقة استراحة وترفيه على مستوى المنطقة الحدودية المشتركة.

وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، خلال لقاء جمعها، مع نظيرها التونسي مختار الهمامي، "أن هذا الفضاء سيمكن العابرين للحدود من كلا البلدين من الحصول على قسط من الراحة عند عملية العبور".

من جانبه أشار السيد الهمامي، الى انه سيتم أطلاق حزمة مشاريع ثنائية اخرى لمعالجة  النفايات وكذلك تطوير الشراكة بين المناطق الحدودية والمدن التونسية والجزائرية.

وتشير البيانات الى ان قرابة مليون و900 ألف جزائري زاروا تونس، خلال 8 اشهر الأولى من سنة 2019 ، مقابل مليون و 700 الف تونسي دخلوا الى الجزائر خلال نفس الفترة تقريبا من سنة 2018 .

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الجزائر- تونس: الاتفاق على إنشاء منطقة ترفيهية على الحدود المشتركة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 12:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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