الجزائر- تونس: الاتفاق على إنشاء منطقة ترفيهية على الحدود المشتركة

وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، خلال لقاء جمعها، مع نظيرها التونسي مختار الهمامي، "أن هذا الفضاء سيمكن العابرين للحدود من كلا البلدين من الحصول على قسط من الراحة عند عملية العبور".
من جانبه أشار السيد الهمامي، الى انه سيتم أطلاق حزمة مشاريع ثنائية اخرى لمعالجة النفايات وكذلك تطوير الشراكة بين المناطق الحدودية والمدن التونسية والجزائرية.
وتشير البيانات الى ان قرابة مليون و900 ألف جزائري زاروا تونس، خلال 8 اشهر الأولى من سنة 2019 ، مقابل مليون و 700 الف تونسي دخلوا الى الجزائر خلال نفس الفترة تقريبا من سنة 2018 .