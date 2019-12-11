الجزائر- تونس: الاتفاق على إنشاء منطقة ترفيهية على الحدود المشتركة

ربط الحدود الجزائرية - الموريتانية بالألياف البصرية يندرج ضمن استكمال الخطوة الأولى للإستراتيجية العامة لتطوير القطاع -

رئاسيات 12 ديسمبر: تحديد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية -

نقل حضري و شبه حضري: ضمان الخدمة وتعزيزات إضافية هذا الخميس بالعاصمة والضواحي (إيتوزا) -

مظاهرة جديدة بساحة الجمهورية بباريس تطالب فرنسا الكف عن دعم المغرب في إحتلاله للأراضي الصحراوية -

الرابطة الأولى: إخراج الأندية من الأزمة المالية رهينة تغيير قانونها الأساسي -

كأس الجزائر (قرعة الدور ال32): قمتان واعدتان بين أندية الرابطة الأولى -

اجتماع الحكومة: بحث ومناقشة مشروع مرسوم رئاسي وثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية وصفقات -

المظاهرات المعارضة للانتخابات كان لهم تأثير عكسي على عدد المنتخبين -

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: نيابة محكمة سيدي امحمد تعلن عن الأحكام الصادرة -

اتصالات الجزائر: ربط الحدود الجزائرية - الموريتانية بشبكة الألياف البصرية -

مجلس المحاسبة: ترشيد النفقات العمومية وإضفاء الشفافية على تسيير الموارد -

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد -

تأجيل عملية التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل -

الجالية المقيمة بباريس تواصل عملية التصويت في ظروف حسنة -

مناهضة العنف الممارس ضد المرأة أولوية استراتيجية للجزائر -

رئاسيات 12 ديسمبر: توافد منتظم ومتواصل في جنوب فرنسا -

رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول -

مناجم: انتقاء 28 عرضا تقنيا خاصا ب13 موقع استغلال بتمنراست -

أزيد من 24 مليون جزائري مدعوون هذا الخميس للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي -