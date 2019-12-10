رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد

الجزائر- استقبل رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الوزير الأول, نور الدين بدوي, الذي استعرض معه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار متابعته لنشاط الحكومة, استقبل رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, الوزير الأول السيد نور الدين بدوي الذي استعرض معه الوضع السياسي في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية وقدم له عرضا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

وفي هذا الصدد, تطرق الوزير الأول إلى "نتائج المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7 ديسمبر 2019 الذي خصص لتقيم موسم الحج لعام 2019 ودراسة التحضيرات الخاصة بموسم الحج 2020, مستعرضا أهم المحاور التي تم تناولها, خاصة في مجال التسيير الالكتروني لكافة مراحل الحج وإجراء قرعة الحج بصفة مسبقة الموسمين متتاليين في عملية واحدة".

وفي هذا الإطار, "ثمن رئيس الدولة المجهودات المبذولة للرقي بالخدمات المقدمة لحجاجنا الميامين", داعيا الحكومة إلى "العمل أكثر والتنسيق مع كل الفاعلين من أجل حسن التكفل بهم والإصغاء لاحتياجاتهم خلال تواجدهم بالبقاع المقدسة".

وبعد ذلك, تناول السيد نور الدين بدوي بالحديث "نتائج اجتماع الحكومة المنعقد يوم 4 ديسمبر 2019 والذي تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بمجالات الداخلية والمالية والشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والتجارة والموارد المائية والصحة".

وفي هذا الصدد, ذكر رئيس الدولة, بـ"أهمية الإجراءات التي عكفت الدولة على اتخاذها, خاصة تلك الهادفة إلى ترشيد النفقات العمومية والحد من عجز ميزان المدفوعات".

كما شدد على "أهمية الاستثمارات الضخمة التي أقرتها الدولة للرفع من مستوى معيشة المواطنين عبر كل ربوع الوطن, وضرورة السعي المستمر لتحسين نوعية الخدمة العمومية, خصوصا في المجالات ذات الأولوية".

وفي ختام اللقاء, تم تناول "أهم اللقاءات الدولية رفيعة المستوى التي كانت الجزائر طرفا فيها خلال شهر ديسمبر الجاري ومساهمتها في أشغالها".