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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصر على نزاهة الاقتراع وتحذر من أي محاولة تزوير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر- شدد المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, علي ذراع, اليوم الثلاثاء بالجزائر, على نزاهة و شفافية الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر, محذرا من أي محاولة تزوير او المساس بالعملية انتخابية من أي جهة كانت.

و قال السيد ذراع, خلال ندوة صحفية, انه عشية انطلاق العملية الانتخابية المبرمجة يوم الخميس و هذا بعد انطلاقها يوم السبت في المهجر و امس الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة في الجنوب, فإن "السلطة الوطنية و كما وعدت به تعمل في إطار الشفافية و عكس الانتخابات السابقة لا يمكن لاحد حتى الان التنبؤ برئيس الجمهورية مسبقا أو الجزم ان مترشح من المترشحين هو مفضل او مدعوم و سيكون رئيسا مسبقا".

و أكد في هذا الصدد أن شفافية الانتخابات الرئاسية و نزاهتها "هو شيء مقدس" بالنسبة  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و عملت على تحقيقه "بكل جد" بالتعاون مع كل الشركاء سواء المترشحين او وسائل الإعلام و حتى المواطنين, مضيفا ان السلطة "لن تقبل بالمساس بالعملية الانتخابية مهما كانت الظروف او الضغوط او المحاولات من بعض الأشخاص او الأطراف مهما كان منصبهم".

و ذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "هي وحدها المخولة بتنظيم الانتخابات و هدفها اجراء انتخابات نظيفة, مشددا انها " لن تقبل أي تدخل في صلاحيتها من أي كان اي من ابسط رئيس بلدية الى الوزير الأول مرورا بالولاة او رؤساء الدوائر".

كما دعا السيد ذراع المترشحين و وسائل الإعلام و المواطن إلى "التنديد بأي عملية تزوير يمكن ان تقع عبر كل انحاء التراب الوطني من أي شخص كان و مهما كان منصبه", طالبا من كل مترشح شهد عملية تزوير "الانسحاب من الانتخابات و التنديد بالتزوير للخروج من الباب الواسع حتى اذا كان هذا التزوير في صالحه".

كما شدد على أن السلطة المستقلة للانتخابات "تشجع المواطنين على مراقبة العملية الانتخابية و التنديد بأي تجاوزات يمكن أن تقع", معلنا ان السلطة قد اتخذت قرار السماح لكل المواطنين و المواطنات بالانتخاب بالمركز الانتخابي المسجلين فيه حتى في حالة عدم حيازة بطاقة انتخاب و هذا بتقديم وثيقة رسمية تثبت هويتهم فقط شريطة ان يكونوا مسجلين في القائمة الانتخابية.

من جهة أخرى, قال السيد ذراع ان عملية الانتخاب في المهجر و على مستوى المكاتب المتنقلة في الجنوب تمر في "ظروف مرضية و مقبولة" و ان التجاوب و التصويت من قبل المواطنين "في ارتفاع من يوم لآخر", داعيا المواطنين "الى التوجه الى الانتخاب بقوة يوم الخميس".

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:54
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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصر على نزاهة الاقتراع وتحذر من أي محاولة تزوير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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