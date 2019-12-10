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تأجيل عملية التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
تأجيل عملية التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل أرشيف

الجزائر-أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, يوم الثلاثاء, عن تأجيل عملية التسجيلات للقرعة بالنسبة للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل, بدل يوم غد الأربعاء كما كان مقررا سابقا.

وأنهت الوزارة في بيان لها, إلى علم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسمي 2020 و2021 بأنه "تقرر تأجيل عملية التسجيلات الخاصة بعملية القرعة إلى يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 بدلا من يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الذي أعلن عنه سابقا".

وكانت الوزارة قد أكدت في بيان سابق, أن عملية التسجيلات "ستستمر الى غاية السبت 18 يناير 2020, على أن تجرى القرعة يوم السبت 25 يناير 2020".

وأوضح ذات المصدر, أن التسجيلات ستشمل هذه السنة موسمي الحج المتتاليين (2020 و2021 ) وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7 ديسمبر2019, مبرزا أن هذه الصيغة "تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الهادفة الى إعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج, فضلا عن ضمان تنظيم محكم للعملية وتقديم أحسن الخدمات للحجاج الميامين".

ودعت الوزارة المواطنين الى تسجيل أنفسهم دون عناء التنقل الى مقر البلديات وذلك عبر التطبيقية الموضوعة تحت تصرفهم على موقعها الالكتروني: www.interieur.gov.dz .

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:31
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تأجيل عملية التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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