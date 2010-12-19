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رئاسيات 12 ديسمبر: توافد "منتظم ومتواصل" في جنوب فرنسا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

مارسيليا - سجل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد القادر كازي ثاني اليوم الثلاثاء بمارسيليا "التوافد المنتظم والمتواصل" لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في الدوائر القنصلية الخمس لجنوب فرنسا للمشاركة في الاقتراع الخاص برئاسيات 12 ديسمبر.

وأشار السيد كازي ثاني في تصريح لوأج إلى "التوافد المنتظم والمتواصل" لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بكل من بوردو ومارسيليا و نيس وتولوز ومونبيلييه على مكاتب الاقتراع معتبرا أن اقبالهم ليس بالكم المعهود جراء "محاولات الرافضين للانتخابات واضراب وسائل النقل الذي شل فرنسا خلال الأيام الأخيرة".

وأوضح في هذا الصدد أنه "تم اتخاذ جميع الاجراءات" لتمكين 145.000 رعية من أداء واجبهم عبر 52 مكتب اقتراع في 29 منطقة في جنوب فرنسا" بما فيها "المكاتب الموزعة".

ويهدف توزيع المكاتب على مدار ثلاثة أيام أساسا إلى "التقرب من الناخبين" لتجنيبهم عناء و كلفة التنقل غير أنه يتم جمع هذه المكاتب ابتداء من اليوم الثلاثاء في مكان واحد كإجراء أمني ولضمان شفافية الفرز.

من جهة أخرى تأسف السيد كازي ثاني لتصرف المعارضين للانتخابات الذين حاولوا منع الناخبين من ولوج مكاتب التصويت مشيرا إلى أن ذلك "لم يثبط من عزيمة الناخبين للتصويت لصالح مترشحهم" داعيا من جديد إلى احترام أراء الغير والقيم الديمقراطية.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت الأطراف التي تحاول التشويش على مجرى الانتخابات الرئاسية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى احترام الرأي الآخر وعدم اللجوء إلى أسلوب العنف.

وكان المكلف بالإعلام لدى السلطة علي ذراع قد صرح للصحافة أنه "على الأطراف التي تحاول التشويش على العملية الانتخابية في بعض مراكز التصويت في بعض القنصليات بالخارج احترام الرأي الآخر وعدم اللجوء إلى أسلوب العنف".

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:46
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رئاسيات 12 ديسمبر: توافد "منتظم ومتواصل" في جنوب فرنسا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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