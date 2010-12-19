الجالية الجزائرية بتونس تواصل أداء واجبها الانتخابي في ظروف "جد عادية ومريحة"

تونس - يواصل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بوسط تونس ,أداء واجبهم الانتخابي, في اطار رئاسيات 12 ديسمبر القادم في " ظروف جد عادية ومريحة", حسبما أفاد به يوم الثلاثاء القنصل العام للجزائر بتونس, تيهامي محمد.

وأوضح السيد تيهامي, في تصريح ل"وأج", أنه "منذ انطلاق العملية الانتخابية المخصصة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج ,السبت الفارط ولليوم الرابع على التوالي (الثلاثاء) سجلنا اقبال ومشاركة الناخبين الجزائريين المسجلين بالقنصلية العامة لتونس على مكاتب الاقتراع في ظروف جد عادية ومريحة".

وأوضح نفس المسؤول ان الناخبين المسجلين بالقنصلية العامة "فقط يبلغ عددهم 13972 ناخب هم من أفراد الجالية الوطنية المقيمة ب11 معتمدية تونسية (ولاية), حيث يؤدون "واجبهم الانتخابي عبر 3 مراكز تضم 8 مكاتب".

وقد تم حسب نفس المسؤول "توفير كافة وسائل العمل اللازمة سواء لأعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات او لمؤطري مكاتب ومراكز الاقتراع".

وحسب القنصل العام فقد " تم تسجيل نسبة اقبال لابأس بها لحد الأن من كافة شرائح الجالية المقيمة بهذه المناطق لاسيما من قبل الشباب والطلبة الجزائريين الذين يدرسون بمختلف جامعات تونس".

للإشارة تم تخصيص ثلاثة مراكز انتخابية للجالية الجزائرية المقيمة بتونس بالمراكز القنصلية الثلاثة وهي تونس العاصمة ,الكاف وقفصة ,وستواصل الجالية الجزائرية أداء واجبها الانتخابي الذي انطلق يوم السبت الفارط الى غاية يوم مساء يوم الخميس المقبل.