Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجالية الجزائرية بتونس تواصل أداء واجبها الانتخابي في ظروف "جد عادية ومريحة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

تونس - يواصل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بوسط تونس ,أداء واجبهم الانتخابي, في اطار رئاسيات 12 ديسمبر القادم في " ظروف جد عادية ومريحة", حسبما أفاد به يوم الثلاثاء القنصل العام للجزائر بتونس, تيهامي محمد.

وأوضح السيد تيهامي, في تصريح ل"وأج", أنه "منذ انطلاق العملية الانتخابية المخصصة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج ,السبت الفارط ولليوم الرابع على التوالي (الثلاثاء) سجلنا اقبال ومشاركة الناخبين الجزائريين المسجلين بالقنصلية العامة لتونس على مكاتب الاقتراع في ظروف جد عادية ومريحة".

وأوضح نفس المسؤول ان الناخبين المسجلين بالقنصلية العامة "فقط يبلغ عددهم 13972 ناخب هم من أفراد الجالية الوطنية المقيمة ب11 معتمدية تونسية (ولاية), حيث يؤدون "واجبهم الانتخابي عبر 3 مراكز تضم 8 مكاتب".

وقد تم حسب نفس المسؤول "توفير كافة وسائل العمل اللازمة سواء لأعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات او لمؤطري مكاتب ومراكز الاقتراع".

وحسب القنصل العام فقد " تم تسجيل نسبة اقبال لابأس بها لحد الأن من كافة شرائح الجالية المقيمة بهذه المناطق لاسيما من قبل الشباب والطلبة الجزائريين الذين يدرسون بمختلف جامعات تونس".  

للإشارة تم تخصيص ثلاثة مراكز انتخابية للجالية الجزائرية المقيمة بتونس بالمراكز القنصلية الثلاثة وهي تونس العاصمة ,الكاف وقفصة ,وستواصل الجالية الجزائرية أداء واجبها الانتخابي الذي انطلق يوم السبت الفارط الى غاية يوم مساء يوم الخميس المقبل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 16:05
كلـمات مفتـاحيــة :
الجالية الجزائرية بتونس تواصل أداء واجبها الانتخابي في ظروف "جد عادية ومريحة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.10

رئاسيات 12 ديسمبر: اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية لضمان السير الحسن للعملية…

19.12.10

بسكرة: تنظيم مسيرة سلمية مؤيدة للانتخابات الرئاسية

19.12.10

تسليم 2.400 عقد ملكية للمستفيدين من السكنات من مختلف الصيغ بالجزائر العاصمة

19.12.10

تيبازة: مسيرة لمساندة الرئاسيات والتنديد بكل أشكال العنف

19.12.10

الجالية الجزائرية بتونس تواصل أداء واجبها الانتخابي في ظروف "جد عادية ومريحة"

19.12.10

تيسمسيلت: افتتاح الأيام التاريخية الأولى حول المسيرة البطولية للأمير عبد القادر

الأكثــر قـراءة

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

19.12.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

19.12.09

قرابة 6.400 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بعملية الإدماج

19.12.09

تمكين الشباب المشتغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من شراء سنوات تقاعد

19.12.09

قرابة 900 ألف مستفيد من القرض المصغر الى غاية أكتوبر الماضي

19.12.09

الأفواج الأولى من الناخبين تدلي بأصواتها عبر المكاتب المتنقلة بتندوف