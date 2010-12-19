Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 13:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب البلاد

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، إثر عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، من توقيف 20 شخصا وضبط مركبتين رباعيتي الدفع، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 ديسمبر 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، عشرين (20) شخصا وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع وتسعة (09) مولدات كهربائية و10 مطارق ضغط وخمسة (05) أجهزة كشف عن المعادن و2000 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بالإضافة إلى لوحتين لتوليد الطاقة الشمسية وثلاثة (03) أكياس من خليط خام الذهب والحجارة".

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بكل من قسنطينة/ن.ع.5 وغرداية/ن.ع.4، "ستة (6) تجار مخدرات وضبطت 4383 قرص مهلوس، فيما حجزت مفرزة أخرى 5000 علبة سجائر بإن أمناس/ن.ع.4، كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته بندقية صيد بدون وثائق بسطيف/ن.ع.5".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أنه "تبعا لنداء استغاثة، تمكنت وحدة للبحث والإنقاذ تابعة لقواتنا البحرية من إجلاء ثلاثة (3) مرشحين للهجرة غير الشرعية وانتشال جثة آخر وذلك إثر غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد ميلين بحريين شمال ميناء مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان/ن.ع.2، في حين تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار/ن.ع.3 وتبسة/ن.ع.5".

كلـمات مفتـاحيــة :
مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 13:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.10

مجلس المحاسبة: انجاز 936 تقرير رقابي خلال سنة 2017

19.12.10

مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب البلاد

19.12.10

إمكانية تصويت المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية بتقديم وثيقة إثبات الهوية فقط

19.12.10

قضية تركيب السيارات: الحكم بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قدره 20 مليار دج

19.12.10

ناسا تعلن عن كشف الجانب المظلم من القمر وحل لغز سطوعه

19.12.10

المجلس الدستوري يذكر بالأحكام المتعلقة بممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت

الأكثــر قـراءة

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

19.12.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

19.12.09

ورقلة: إنطلاق الإقتراع بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

19.12.09

سحب القرعة يوم الثلاثاء .. خلافة شباب بلوزداد مفتوحة

19.12.09

كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم: نادي بارادو ينهزم أمام حسنية أغادير (0-2)

19.12.09

قرابة 6.400 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بعملية الإدماج