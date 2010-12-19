مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب البلاد

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، إثر عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، من توقيف 20 شخصا وضبط مركبتين رباعيتي الدفع، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 ديسمبر 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، عشرين (20) شخصا وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع وتسعة (09) مولدات كهربائية و10 مطارق ضغط وخمسة (05) أجهزة كشف عن المعادن و2000 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بالإضافة إلى لوحتين لتوليد الطاقة الشمسية وثلاثة (03) أكياس من خليط خام الذهب والحجارة".

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بكل من قسنطينة/ن.ع.5 وغرداية/ن.ع.4، "ستة (6) تجار مخدرات وضبطت 4383 قرص مهلوس، فيما حجزت مفرزة أخرى 5000 علبة سجائر بإن أمناس/ن.ع.4، كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته بندقية صيد بدون وثائق بسطيف/ن.ع.5".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أنه "تبعا لنداء استغاثة، تمكنت وحدة للبحث والإنقاذ تابعة لقواتنا البحرية من إجلاء ثلاثة (3) مرشحين للهجرة غير الشرعية وانتشال جثة آخر وذلك إثر غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد ميلين بحريين شمال ميناء مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان/ن.ع.2، في حين تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار/ن.ع.3 وتبسة/ن.ع.5".