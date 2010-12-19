قضية تركيب السيارات: الحكم بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قدره 20 مليار دج

مجلس المحاسبة: انجاز 936 تقرير رقابي خلال سنة 2017 -

مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب البلاد -

إمكانية تصويت المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية بتقديم وثيقة إثبات الهوية فقط -

ناسا تعلن عن كشف الجانب المظلم من القمر وحل لغز سطوعه -

المجلس الدستوري يذكر بالأحكام المتعلقة بممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد -

الوادي: البدو الرحل يشرعون في التصويت بالمكاتب المتنقلة ببلديات الشريط الحدودي -

نشرية خاصة: طقس هبوب رياح قوية على العديد من ولايات شرق الوطن -

الرئيس غالي يقف على وضع اللمسات الأخيرة لانعقاد المؤتمر العام ال15 للبوليساريو -

القارة السمراء الأقل إسهاما في الإنبعاثات الغازية والأكثر تضررا بالتغيرات المناخية -

قضية تركيب السيارات: النطق بأحكام تتراوح بين البراءة و20 حبسا نافذا ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال -

بوقدوم لجريدة ايطالية: لامجال للتشكيك في شفافية الانتخابات الرئاسية -

جائزة الرياضي الإفريقي-2019: اختيار المنتخب الجزائري كأحسن فريق ومحرز كأحسن لاعب -

الجزائر-الأمم المتحدة: عرض آفاق تطوير التعاون الثنائي -

تعيين رئيسين مديرين عامين للبنك الخارجي الجزائري وللبنك الوطني الجزائري -

الحملة الإنتخابية: قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية -

﻿جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السودانيين يوم الثلاثاء بجوبا -

معرض الإنتاج الوطني: أكثر من 500 شركة وطنية وحضور قوي للصناعة العسكرية -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاتصالات الراديوية -