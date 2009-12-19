وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

الجزائر -ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, يوم الاثنين في بيان لها, بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021.

و أوضحت الوزارة أنه يشترط للتسجيل أن يكون المسجل من جنسية جزائرية ويحوز على جواز سفر بيومتري غير منتهي الصلاحية و عدم الحج خلال السنوات السبع (7) السابقة وأن يكون قد بلغ سن ال19 سنة كاملة يوم التسجيل وأن يقوم بملء استمارة المعلومات الشخصية الموضوعة تحت تصرف المواطن سواء عبر شبكة الانترنت أو بالبلدية.

كما يشترط على النساء البالغ سنهن أقل من 45 سنة أن يكون معهن محرم الشرعي, أما المرأة البالغ سنهن أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها.

كما يشترط على المرأة الراغبة في التسجيل مع محرمها أن يسجلا الاثنين معا عبر نفس تطبيقية التسجيل سواء عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية www.interieur.gov.dz فقط أو عبر الشبكة الداخلية الوزارية (الانترانت) بمقر البلدية.

و يشترط أيضا أن يقوم المحرم الشرعي للمرأة أن يقوم بالتسجيل أولا ثم تقوم هي بالتسجيل بعده, بحيث يتم إدخال رقم تسجيل المحرم, ليظهر اسمه ولقبه, ثم يتم تأكيد البيانات والتسجيل, وفي حالة تسجيلها لوحدها دون محرم فإنها ستفوز وحدها فقط.

ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين الراغبين في التسجيل إلى التأكد من ادخال جميع البيانات بصفة صحيحة ودقيقة, مع مراجعة جميع المعلومات قبل تأكيد التسجيل والتحقق من عدم نسيان ادخال بيانات المحرم بالنسبة للمرأة المرفوقة.

وتبقى التسجيلات متاحة على مستوى مقرات البلديات لمن تعذر عليهم ذلك, على أن يسلم لهم وصل فور استكمال عملية التسجيل.

وذكرت الوزارة أنه ستخصص عملية ثانية لفائدة المواطنين البالغين من العمر 70 سنة, والذين سبق لهم التسجيل لعشر مرات أو أكثر ولم يسعفهم الحظ في نفس اليوم (السبت 25 جانفي 2020) على مستوى مقرات الولايات.

وأضافت الوزارة أن الانتقاء في عملية القرعة لموسم 2020 يقصي الاستفادة تلقائيا من موسم 2021, كما أن النجاح في القرعة هو شخصي وغير قابل للتنازل للغير مهما كان الظرف, وفي حالة حصول أي مانع, يعوض المعني وجوبا من القائمة الاحتياطية وفق ترتيب القرعة.

تجدر الإشارة إلى أن المترشح يجب أن يكون حائزا على جواز سفر بيومتري جاري الصلاحية, يدون رقمه بمناسبة التسجيل.

واخيرا يمكن للمواطنين الاطلاع على شروط التسجيل المفصلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.interieur.gov.dz .