الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر: "محطة تاريخية" وجب انجاحها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد

الجزائر - اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر المقبل, بمثابة "محطة تاريخية ومفصلية وجب انجاحها من خلال المشاركة الواسعة "لاختيار الرجل المناسب بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة لقيادة البلاد من اجل الحفاظ على استقرارها وامنها".

وفي كلمة له خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على عدة مشاريع قوانين, شدد السيد شنين على أن المشاركة القوية للمواطنين في هذه الاستحقاقات الرئاسية "ستساهم دون شك في الحفاظ على مستقبل الاجيال وعلى استمرار و استقرار وأمن الجزائر وعلى بقائها أيضا واقفة وشامخة كما كانت عليه وكما ستبقى في كل الاحوال".

وقال في هذا الاطار "نحن حاليا في أمس الحاجة الى تمتين الجبهة الداخلية ونحتاج الى خطاب وطني جامع بين كل الجزائريين بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقفهم, لأن الجزائر تسع للجميع ولا يوجد وطن اخر لنا غيرها, ما يوجب الحفاظ على امنها و استقرارها".

واعرب في ذات السياق "عن يقينه بأن الشعب الجزائري سيكون في هذا الموعد التاريخي للرد على بعض الاصوات الخارجية وامتداداته من الابواق الداخلية التي يخيل لها أن أحفاد الشهداء من أمثال مصطفى بن بولعيد وعميروش وأحمد زبانة قد يتخلون على وطنهم ووحدته واستقراره وأمنه", مؤكدا بان الشعب الجزائري "متسمك بإبقاء بلده شامخا عالي الراية", طالبا من المواطنين و من نواب المجلس بالدرجة الاولى الى العمل لإنجاح هذا "الموعد التاريخي".

ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني في نفس الوقت الى "الاستماع الى الاصوات الرافضة للانتخابات لأن الدولة مستمرة و الجميع سيحظى برعاية الوطن وفق قوانين الجمهورية دون أي مساس أو تفريق بين المواطنين".