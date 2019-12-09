ورقلة: إنطلاق الإقتراع بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

خاطيني ، عمل فني جديد للمسرح الجهوي الجيلالي بن عبد الحليم لمستغانم -

بداية الصمت الانتخابي وخطاب رئيس أركان الجيش أبرز اهتمامات الصحافة الوطنية -

محكمة سيدي امحمد:رفع جلسة محاكمة مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد إلى يوم الثلاثاء -

قطاع التكوين: قرابة 6.400 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بعملية الإدماج -

التأكيد في آخر يوم من الحملة الانتخابية أن الخروج من الأزمة يمر عبر الانتخاب -

دعوة إلى إضراب عام: انعدام الاستجابة في اغلب الولايات بما فيها الجزائر العاصمة -

جباية: تعزيز الرقمنة والوسائل البشرية والمادية لزيادة الإيرادات -

فترة التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج تنطلق الاربعاء القادم -

فنون قتالية /مواي تاي : اتمنى ان يفتح هذا الفوز شهيتي لتحقيق إنجازات اخرى -

رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني -

الرابطة الأولى (ترتيب الهدافين): بلحسيني (اتحاد بلعباس) في صدارة الترتيب ب 7 أهداف -

رئاسيات 2019 : نسب المشاركة عند الجالية الجزائرية بالخارج مقبولة -

عرقاب: ممارسة سوناطراك حق الشفعة على أصول أناداركو عملية اقتصادية بحتة -

أمن العاصمة: إحصاء 177 إنجاز بدون رخصة وإزالة مفرعتين عشوائيتين -

بن حبيلس تعرب عن دعم الهلال الاحمر الجزائري للشعوب المستعمرة، واللاجئين والمهاجرين -

بلعيد: أي محاولة للتلاعب بأصوات الشعب هو تلاعب بمصير البلاد -

المجلس الشعبي الوطني: تثمين مضمون مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي -

قايد صالح: الجزائر ستنتصر بفضل التلاحم القوي بين الشعب وجيشه -

اتفاق أوبك+: تطبيق التخفيضات الإضافية لإنتاج النفط لن تؤثر على صادرات ومداخيل الجزائر -