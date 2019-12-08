Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تبون يدعو إلى المشاركة بقوة في الانتخابات ويتعهد بحل مشاكل الجالية الجزائرية بالخارج

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - دعا المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الى ضرورة التصويت ب"قوة" في هذا الاستحقاق من اجل "اخراج البلاد من نفقها المظلم"، متعهدا ب"حل جميع مشاكل" الجالية الجزائرية بالخارج.

وقال السيد تبون في لقاء صحفي بمناسبة نهاية حملته الانتخابية التي اجراها تحت شعار ب(التغيير ملتزمون وعليه قادرون) ان البلاد "تمر بمرحلة مفصلية لذلك هدفنا حث الجزائريين على المشاركة بقوة في هذه الانتخابات لإخراج البلاد من نفقها المظلم"، مؤكدا أن المشاركة في الاستحقاقات هدفها "الحفاظ على وحدة صف الجزائريين".

كما التزم المترشح الحر، في حال انتخابه رئيسا للبلاد، ب"حل جميع مشاكل" أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، مؤكدا ان برنامجه الانتخابي "يمحي كافة الآثار السلبية" التي سجلتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مضيفا ان هذا البرنامج "سيتوجه بالبلاد الى بر الأمان والاقلاع التنموي"، كما يقضي على "الاقصاء والتهميش ورفع المعاناة على كافة فئات الشعب".

من جهة أخرى، برر السيد تبون عدم تمكنه من زيارة كافة الولايات خلال هذه الحملة ب"ضيق الوقت"، معبرا عن "أسفه" لعدم التنقل لبعض الولايات على غرار --كما قال -- "المسيلة ومعسكر وبجاية وتيزي وزو وسعيدة وتيارت"، الا انه أشار الى "تنشيط لقاءات وتجمعات من قبل أعضاء مديرية حملته الانتخابية بالولايات التي لم يزرها.

وبهذه المناسبة، جدد السيد تبون "عزمه على مواصلة محاربة الفساد"، كما التزم في حال انتخابه رئيسا للبلاد ب"عدم اجراء عفو رئاسي عن المتورطين في قضايا فساد"، معبرا عن "يقينه من إمكانية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج" شرط --كما أضاف-- ان تكون "البلاد قوية ومسؤوليها غير متورطين في قضايا فساد".

وفي رده عن موقفه من المحاكمة التي يخضع لها مسؤولون سابقون وبعض رجال الأعمال على مستوى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر) قال : "العدالة حرة وسيدة وهؤلاء لديهم حق الاستئناف"، مشددا في نفس الاطار على ضرورة "دسترة حق المواطن في الرقابة" لتفادي مثل هذه القضايا.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تبون يدعو إلى المشاركة بقوة في الانتخابات ويتعهد بحل مشاكل الجالية الجزائرية بالخارج
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.08

تبون يدعو إلى المشاركة بقوة في الانتخابات ويتعهد بحل مشاكل الجالية الجزائرية بالخارج

19.12.08

بعثة التلفزيون الجزائري بمدينة ليون الفرنسية تتعرض لاعتداء عنيف

19.12.08

بن قرينة يتعهد ب "اصلاح ما أفسدته العصابة"

19.12.08

رئاسيات 12 ديسمبر: سكان الجنوب على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات (مقدم الطريقة…

19.12.08

فترة التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج تنطلق الاربعاء القادم

19.12.08

المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الاثنين بالتصويت على ستة مشاريع قوانين 

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر