بعثة التلفزيون الجزائري بمدينة ليون الفرنسية تتعرض لاعتداء عنيف

وفي هذا الصدد، أعرب التلفزيون الجزائري، في بيان له اليوم الاحد، أنه "يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل حيثيات العملية الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر بالنسبة لجالياتنا الوطنية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية".

وأوضح المصدر أن صحية التلفزيون "تعرضت، وهي تقبل على دخول مقر القنصلية العامة للجزائر في ليون، إلى التعنيف الجسدي والمعنوي والسب والشتم وبأقبح العبارات التي تبين الحقد والكراهية وسوء الخلق الذي اتسمت به المدعوة صوفيا بلعمان وعبرت عنه في أعنف صورة وأنكرها متوعده ومهددة الصحفية التي أصيبت بالذعر والخوف وهي تقوم بعملها حيث لم تكتف تلك المرأة بسوء سلوكها بل عملت على التحريض والإساءة لمؤسسة التلفزيون ومؤسسات الدولة في صورة لا تليق بامرأة".

إن حرية التعبير والرأي والتصرف --يضيف التلفزيون -- "التي تتغنى بها أطراف تغض الطرف عن خروقاتها عندما يتعلق الأمر بحرية الآخرين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تحامل من يتغنى بها وتعمده تجاهل حدودها ومبادئها وترك العنان لأشخاص لا نعلم خلفياتهم المبهمة وأي أجندات يخدمون، يثبت بأن الجزائر على الطريق الصواب بأن تمكنت من تفويت فرص الخيانة للمتخندقين في صف الخونة وأعداء الجزائر، ذلك أنها اليوم تعبر بتنظيم الانتخابات الرئاسية إلى بر الأمان، وذلك ما لا تتحمله أطراف لا تريد الخير لوطننا الذي يضيع من بين مخالبها".

إن التلفزيون الجزائري ومن خلاله السلطات المخولة "يحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد المدعوة صوفيا بلعمان التي اعتدت على أكبر حق تكفله كل الدساتير والقوانين، وهو حق التعبير، مثلما تكفل كذلك حق الامتناع عن التعبير".