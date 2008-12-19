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رئاسيات 12 ديسمبر: سكان الجنوب على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات (مقدم الطريقة الكنتية)

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - اكد مقدم الطريقة الكنتية القادرية، سيد اعمر الشيخ الكنتي، اليوم الاحد بالجزائر، ان سكان الجنوب داخل الحدود الجزائرية و حتى في دول الجوار على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معلنا عن وقفة غدا الإثنين امام ساحة البريد المركزي للتشجيع على التصويت.

و قال مقدم الطريقة الكنتية القادرية، المنتشرة في الجزائر ودول الجوار كمرجعية في المذهب المالكي و العقيدة الأشعرية و التصوف، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن سكان الجنوب، خصوصا البدو الرحل، على اتم الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا الى ان بعض البدو الرحل قد عادوا للجزائر قادمين من دول الجوار لأداء واجبهم الانتخابي.

و ثمن سيد اعمر الشيخ الكنتي "دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تسييرها لهذه المرحلة"، معبرا عن تأييده لانتخابات 12 ديسمبر و داعيا "كل المواطنين الى الإقتداء بسكان الجنوب الذي يقطعون مسافات تصل الى 400 كم  بشتى وسائل النقل لأداء واجبهم الانتخابي".

كما اعلن عن تنظيم وقفة امام ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة للتشجيع على التصويت غدا الإثنين ابتداء من العاشرة صباحا قبل الذهاب الى الجنوب للتصويت.

يذكر انه بعد انتخابات الجالية الجزائرية بالخارج التي انطلقت امس السبت، سيؤدي المواطنون واجبهم الانتخابي ابتداء من الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة ال135 الموزعة عبر الوطن، و هذا ثلاثة أيام قبل موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية القادم.

 

مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي  

الجزائر - اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر أن اجتماع المكتب خصص لدراسة "التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه، والتي تمت إحالتها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي اصحابها".

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رئاسيات 12 ديسمبر: سكان الجنوب على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات (مقدم الطريقة الكنتية)
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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