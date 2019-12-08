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المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الاثنين بالتصويت على ستة مشاريع قوانين 

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 18:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم غد الاثنين، بجلسة علنية يخصصها للتصويت على ستة مشاريع قوانين، حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.

وأوضح ذات البيان ان مشاريع القوانين الستة المعروضة للتصويت تتمثل في مشروع قانون ويعدل ويتمم القانون رقم 04 -19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل و مشروع قانون يعدل القانون رقم 01 - 13 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه و كذا مشروع قانون يعدل القانون رقم 15 - 21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق أيضا بقانون الاتصالات الراديوية و بالقانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه وكذا بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84 -09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

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المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الاثنين بالتصويت على ستة مشاريع قوانين 
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 18:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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