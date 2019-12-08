المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الاثنين بالتصويت على ستة مشاريع قوانين 

وأوضح ذات البيان ان مشاريع القوانين الستة المعروضة للتصويت تتمثل في مشروع قانون ويعدل ويتمم القانون رقم 04 -19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل و مشروع قانون يعدل القانون رقم 01 - 13 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه و كذا مشروع قانون يعدل القانون رقم 15 - 21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق أيضا بقانون الاتصالات الراديوية و بالقانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه وكذا بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84 -09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.