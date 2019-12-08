ميهوبي يرافع من أجل مراجعة التقسيم الإداري

المسيلة - رافع اليوم الأحد من المسيلة المرشح لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري عز الدين ميهوبي من أجل إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي من خلال "استحداث ولايات أخرى ودوائر إدارية وبلديات جديدة".

وأوضح الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي لدى إشرافه على تجمع شعبي في إطار اليوم الأخير من الحملة الانتخابية للرئاسيات بالقاعة متعددة الرياضات سالم معيوف بعاصمة الحضنة بأنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية "سيدعم التقسيم الإداري الذي تم إحداثه مؤخرا من خلال توسيعه باستحداث بلديات جديدة بغية تحسين أداء المنظومة الإدارية والمرفق العام وتحسين الخدمة الإدارية المقدمة للمواطنين".

واغتنم ميهوبي فرصة تواجده بالمسيلة ليهنئ سكان مدن بوسعادة ومقرة وسيدي عيسى على ترقيتها إلى ولايات منتدبة، مضيفا بأنه "من حق المواطنين الاستفادة من خدمات إدارية ذات نوعية بموجبها يتم تقريب الإدارة من المواطن والمرور إلى مرافق إدارية جوارية".

وأردف ذات المتحدث بأن "برنامجه يتضمن في مجال الاستثمار رفع العراقيل الإدارية وتشجيع الاستثمار، حسب تخصص كل منطقة على غرار المسيلة المعروفة بالصناعات الغذائية وإنتاج مواد البناء"، مضيفا بأن "برنامجه يولي أيضا أهمية لتوفير مناصب للشباب وهذا ما يتأتى من خلال تشجيع الاستثمار وخلق الثروة وكذا لتشجيع الرياضة بجميع تخصصاتها".

ووعد السيد ميهوبي سكان عاصمة الحضنة باستدراك التأخر المسجل في مجال التنمية من خلال "تحريك عدة آليات من بينها مواصلة جهود تعبئة المياه السطحية كأداة لتوسيع المساحات المسقية وكذا العناية بالمواصلات"، مما سيمكن -حسبه- من "الارتقاء بمنطقة الحضنة" التي تعد -حسب ما قال- "موردا للعديد من الخيرات في المجال التاريخي والديني والأدبي".