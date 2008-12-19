رئاسيات 2019: انطلاق التصويت يوم غد الاثنين بمكاتب الاقتراع المتنقلة   

وكان المكلف بالاتصال للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع قد أكد الخميس الماضي أن التصويت الخاص بالمكاتب المتنقلة مقرر 72 ساعة قبل يوم 12 ديسمبر.
ويتم ايصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية حسب القانون العضوي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل و المتمم للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي.
ويجب على عدد مكاتب التصويت المتنقلة (...) أن تخضع فقط لمعايير تسهيل عملية تصويت الناخبين المعنيين حصريا بهذه الاجراءات.
وحسب المادة 41 من القانون العضوي المؤرخة في 14 سبتمبر 2019 المكملة للمادة الصادرة في 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي فانه يمكن تدعيم أعضاء مكتب التصويت المتنقل - اذا تطلب الأمر في مهمتهم و بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات- من طرف أفراد مصالح الأمن.
وإذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادة 33 من القانون العضوي المذكور، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن و حصانة الصندوق و الوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة للإيواء الصندوق و الوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن و الحصانة.
أما المادة 33 فتنص أن الاقتراع يدوم يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي.
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غير أنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي للسلطة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع ب72 ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في بلدية ما.
يذكر أن أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج شرعوا أمس السبت في التصويت.
وحسب البطاقية الانتخابية الوطنية الالكترونية التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فان 914.308 ناخب مسجل على مستوى المراكز الديبلوماسية و القنصلية في الخارج شرعوا ابتداء من يوم السبت في أداء واجبهم الانتخابي.
وكان رئيس السلطة محمد شرفي قد أكد أن عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت من 12 الى 17 أكتوبر المنصرم أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن السلطة جندت مجموع 501.031 مؤطر، منهم 456 مؤطر للجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.
وعلى المستوى الوطني، تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت من بينها 135 مكتب متنقل فيما بلغ عدد مراكز التصويت 13.181 مركزا.