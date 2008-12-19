رئاسيات 12 ديسمبر: انطلاق قافلة سبعة مكاتب متنقلة نحو المناطق النائية ببلدية تمنراست 

وتتوفر تلك المكاتب المتنقلة التي ستنطلق بها عملية التصويت غدا الاثنين وذلك قبل 72 ساعة من موعد الانتخابات حسب القانون على كل الشروط المادية والبشرية لتمكين المسجلين بالقوائم الانتخابية بقرى تاهيفت وتقمارت وأمسل (70 و35 و25 كلم على التوالي عن مقر البلدية) من التصويت في ظروف حسنة، و ذلك بتسخير نحو 30 سيارة رباعية الدفع التي ستجوب مختلف مناطق وقرى تواجد هؤلاء البدو الرحل، مثلما أوضح المندوب البلدي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بن سبقاق علي.
كما يرافق تلك المكاتب المتنقلة ممثلي المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر لمتابعة مجريات عملية الاقتراع، حسبما أضاف ذات المسؤول.
وكانت قافلة لمكتبي (2) اقتراع قد انطلقت أمس السبت من بلدية طاظروك لتمكين المسجلين بقريتي تبربرت و وتين تارابين من التصويت واختيار رئيس جمهورية جديد للجزائر.
للإشارة فإن ولاية تمنراست تحصي هيئة ناخبة بتعداد 175.421 ناخبا موزعين على 70 مركز انتخاب بعدد 373 مكتب تصويت منها 34 مكتب متنقل (21 مكتب /72 ساعة و 13 مكتب /48 ساعة) موزعة عبر 6 بلديات، حيث تم تجنيد 2.961 مؤطر للعملية الانتخابية.
وفي سياق ذي صلة وعلى مستوى الجنوب الغربي للوطن سينطلق التصويت يوم غد الاثنين (قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع) بمكتب متنقل واحد بالدائرة الحدودية بني ونيف (110 كلم شمال بشار)، حسبما استفيد الأحد من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببشار.
ويتوفر هذا المكتب الذي يعد جزءا من الجهاز الانتخابي للمكاتب المتنقلة التسعة المقررة بولاية بشار على الوسائل المادية والبشرية اللازمة لسير الاقتراع، كما يسهر على تأمينه جهاز الدرك الوطني، مثلما صرح لـ/وأج عبد الله فاسي.
وسيجوب هذا المكتب مناطق البدو الرحل و المعزولة بوادي الناموس و فندي و رصف الطايبة و واد لخضر من أجل تمكين 2.525 مسجل للتعبير عن اختيارهم من بين المترشحين الخمسة لهذه الانتخابات الرئاسية، وفقا لنفس المسؤول.
كما ستجوب المكاتب الثمانية الأخرى المتنقلة الخاصة بعمليات التصويت التي جرى تقديمها قانونيا ب 24 ساعة المناطق النائية و الريفية التابعة لولاية بشار (زوسفانة) و بتلك الواقعة بإقليم الولاية المنتدبة بني عباس (تيمودي و بني عباس و زغامرة و حجيرة و بوحديد و بوخلوف و قصر الماء و حاسي عبد الله و بنت شرك و تيماغارين و مرحومة و بشير و ايديغ و بوديب و كسيكسو و حاسي الرطمة، كما أشار إليه السيد فاسي.
وسجلت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي قامت بتنصيب مندوبيها عبر البلديات أل 21 للولاية حضورها القوي على مستوى المكاتب المتنقلة رفقة ممثلي المترشحين في إطار مراقبة سير عمليات التصويت، كما ذكر منسقها المحلي.