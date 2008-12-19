Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مكافحة الجريمة: توقيف 40 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
مكافحة الجريمة: توقيف 40 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار 40  شخصا وحجزت معدات أخرى، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأكد ذات المصدر أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت 7 ديسمبر 2019 أربعين  شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي بالناحية العسكرية السادسة وحجزت 12 مولد كهربائي و10مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و17 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

إقرأ أيضا : مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب وشرق البلاد 

وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران بالناحية العسكرية الثانية ، تاجري مخدرات وضبطت شاحنة و3480 قرص مهلوس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة 5 أشخاص بحوزتهم بندقيتي صيد بدون وثائق و735 خرطوشة و 5 كيلوغرامات من المواد المستعملة في تعبئة الخراطيش ومعدات أخرى مختلفة.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل، بكل من عنابة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة ، محاولات هجرة غير شرعية  ل 42 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 9  مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من بشار بالناحية العسكرية الثالثة وعين قزام  بالناحية العسكرية السادسة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكافحة الجريمة: توقيف 40 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.08

نفي شن أي إضراب وطمئنة المواطنين على توفير المواد الضرورية والخدمات

19.12.08

مكافحة الجريمة: توقيف 40 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار

19.12.08

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

19.12.08

ميهوبي: الانتخابات الرئاسية "استحقاق مصيري" لتكريس استقرار الجزائر

19.12.08

الفريق قايد صالح يؤكد خيبة مسعى العصابة وأذنابها لعرقلة الخيرين من الشعب والجيش

19.12.08

رئاسيات 12 ديسمبر: المترشحون يختتمون حملاتهم الانتخابية منتصف الليل من اليوم الأحد

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020