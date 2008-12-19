مكافحة الجريمة: توقيف 40 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار

وأكد ذات المصدر أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت 7 ديسمبر 2019 أربعين شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي بالناحية العسكرية السادسة وحجزت 12 مولد كهربائي و10مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و17 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.
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وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران بالناحية العسكرية الثانية ، تاجري مخدرات وضبطت شاحنة و3480 قرص مهلوس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة 5 أشخاص بحوزتهم بندقيتي صيد بدون وثائق و735 خرطوشة و 5 كيلوغرامات من المواد المستعملة في تعبئة الخراطيش ومعدات أخرى مختلفة.
ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل، بكل من عنابة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة ، محاولات هجرة غير شرعية ل 42 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من بشار بالناحية العسكرية الثالثة وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة.