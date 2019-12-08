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ميهوبي: الانتخابات الرئاسية "استحقاق مصيري" لتكريس استقرار الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 15:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

باتنة - أكد المرشح لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري عز الدين ميهوبي اليوم الأحد من مدينة بريكة (باتنة) على أن هذه الانتخابات الرئاسية تشكل "استحقاقا مصيريا" لتكريس استقرار الجزائر.

وقال ميهوبي خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات بالمدينة "يجب أن تخرج الجزائر منتصرة في هذه الانتخابات بشعبها وبشبابها وكذا بنسائها"، لاسيما وأن المرأة -كما قال- "تشكل قوة ضاربة في الانتخابات".

ودعا ميهوبي سكان بريكة والمناطق المجاورة لها وكذا الشعب الجزائري عامة للمشاركة بقوة في هذا "الاستحقاق المصيري" و اختيار المرشح السادس الذي هو "الجزائر."

ووعد المتدخل في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بأن "يعيد الثقة لأبناء الوطن لاسيما الشباب وحاملي المشاريع وأن يدفع عجلة التنمية بمختلف أنحاء الوطن"، مضيفا بأن بريكة التي تمت ترقيتها مؤخرا إلى مقاطعة إدارية جديدة "لها نصيب من المشاريع التنموية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وستحظى بجامعة خاصة بها ومستشفى يستجيب لطموحات واحتياجات سكانها كما ستدعم في عديد المجالات ومنها الزراعية والاستثمارات وكذا الرياضة".

ولدى تطرقه للثقافة قال ميهوبي بأن "الموقع الأثري طبنة حاضرة العلم والعلماء سيعاد تثمينه إذا ما فزت بهذا الاستحقاق لأن دورنا أن نربط الأجيال بتاريخها لاسيما وأن التاريخ جزء منا ونحن الذين نصنعه".

و كان عز الدين ميهوبي قد قام سهرة أمس السبت بنشاط جواري ببلديتي سقانة وبريكة التقى خلالهما بأعيان وشباب وسكان هاته الجهة من الولاية عقب تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية.

آخر تعديل على الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 15:52
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ميهوبي: الانتخابات الرئاسية "استحقاق مصيري" لتكريس استقرار الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 15:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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