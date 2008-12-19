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وفد عن مجلس الأمة يشارك في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد يومي 9 و10 ديسمبر بقطر 

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي ستحتضنه العاصمة القطرية الدوحة يومي 9 و 10 ديسمبر 2019 حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المجلس.

ويتشكل الوفد البرلماني لمجلس الأمة المشارك في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي تنظمه ذات الهيئة بالتعاون مع مجلس الشورى القطري -حسب ذات المصدر- من السيدين عضوي مجلس الأمة أحمد الصالح لطيفي وعبد القادر شنيني.

ويتضمن برنامج أشغال المؤتمر مناقشة مواضيع شتى من ضمنها ترقية الحكامة الرشيدة و التنمية المستدامة و تحمل المسؤولية و الترحيب بالمساءلة.

وذكر نفس البيان بأن المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مجال مكافحة الفساد من خلال التركيز القوي على النزاهة، وكذا العمل على التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن ثـمّ تعزيز قدرات البرلمانيين للإشراف على النظم والعمليات التي تعطي الأولوية للمساءلة العامة والشفافية.

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وفد عن مجلس الأمة يشارك في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد يومي 9 و10 ديسمبر بقطر 
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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