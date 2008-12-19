وفد عن مجلس الأمة يشارك في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد يومي 9 و10 ديسمبر بقطر 

ويتشكل الوفد البرلماني لمجلس الأمة المشارك في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي تنظمه ذات الهيئة بالتعاون مع مجلس الشورى القطري -حسب ذات المصدر- من السيدين عضوي مجلس الأمة أحمد الصالح لطيفي وعبد القادر شنيني.
ويتضمن برنامج أشغال المؤتمر مناقشة مواضيع شتى من ضمنها ترقية الحكامة الرشيدة و التنمية المستدامة و تحمل المسؤولية و الترحيب بالمساءلة.
وذكر نفس البيان بأن المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مجال مكافحة الفساد من خلال التركيز القوي على النزاهة، وكذا العمل على التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن ثـمّ تعزيز قدرات البرلمانيين للإشراف على النظم والعمليات التي تعطي الأولوية للمساءلة العامة والشفافية.