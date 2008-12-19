محكمة سيدي امحمد: إلتماس 20 سنة سجنا في حق سلال و أويحيى

كما إلتمس تسليط عقوبة 20 سنة و غرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض عليه.
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و تم إلتماس 15 سنة سجنا و غرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات سجنا و غرامة ب3 ملايين دج ضد رجل الأعمال علي حداد و 10 سنوات سجنا ضد والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني مع غرامة بمليون دج و 10 سنوات سجنا و غرامة ب 1 مليون دج ضد عبد الغني زعلان.