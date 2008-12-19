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محكمة سيدي امحمد: إلتماس 20 سنة سجنا في حق سلال و أويحيى

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 12:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
محكمة سيدي امحمد: إلتماس 20 سنة سجنا في حق سلال و أويحيى

الجزائر - إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد (الجزائر العاصمة) يوم الأحد عقوبة 20 سنة سجنا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد و استغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات.

كما إلتمس تسليط عقوبة 20 سنة و غرامة بمليون دج ضد  وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض عليه.

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و تم إلتماس 15 سنة سجنا و غرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات سجنا و غرامة ب3 ملايين دج ضد رجل الأعمال علي حداد و 10 سنوات سجنا ضد والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني مع غرامة بمليون دج و 10 سنوات سجنا و غرامة ب 1 مليون دج ضد عبد الغني زعلان.

آخر تعديل على الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 12:18
كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي امحمد: إلتماس 20 سنة سجنا في حق سلال و أويحيى
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 12:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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