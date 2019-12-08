ميهوبي يرافع من باتنة من أجل المحافظة على الجزائر

و قال ميهوبي خلال تجمع شعبي احتضنته دار الثقافة محمد العيد آل خليفة "علينا جميعا أن نحافظ على الجزائر أمنها و استقرارها فهي أمانة في أعناقنا نحن جيل الاستقلال" فقد نختلف في كل شيء -يضيف المتحدث- "لكن دائما يجب أن يقع الإجماع على الجزائر لأن أمنها و استقرارها خط أحمر فهي نعمة محكوم علينا جميعا كعائلة واحدة أن تتضافر جهودنا في سبيل الحفاظ عليها لأننا إن لم نحافظ عليها أعتقد أننا لا نستحق هذه النعمة."
و بعد أن تحدث ميهوبي عن التضحيات الجسيمة التي دفعها الشعب الجزائري من أجل استقلال الجزائر و لدى حديثه عن السيادة الوطنية وعد المرشح للرئاسيات بالمناسبة بأن يجعل من تاريخ 22 فبراير "يوما وطنيا لسيادة الشعب."
و أضاف بأنه "قد آن الأوان لأن يكون يوم وطني لسيادة الشعب و أنه آن الأوان لتكريس الشعب كرقم أساسي في أي معادلة تخص البلاد."
فالشعب الجزائري -يضيف المتحدث- "كان له الحق أن يغضب و أن يثور لأنه رأى دولته في وضع صعب و الجزائريون عندما خرجوا إلى الشوارع لم يطالبوا بأكثر من حماية الدولة و مؤسساتها و نادوا بإعادة التأسيس لدولة وطنية جديدة و قوية."
كما تطرق ميهوبي خلال تجمعه الشعبي لكثير من النقاط التي حملها برنامجه المقدم للشعب قبل أن يدعو الجميع للتوجه لصناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر الجاري و المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق بغية "منح أصواتهم لواحد من المرشحين الستة" معتبرا المرشح السادس هو "الجزائر."
و قبل تجمع دار الثقافة بباتنة نظم عز الدين ميهوبي نشاطا جواريا بمنطقتي إيشمول و أريس قبل أن يقف أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء المنطقة بدشرة أولاد موسى.