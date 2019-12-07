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ميهوبي: "الشباب هو القوة التي نغير بها الواقع"

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 19:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

أم البواقي - صرح المترشح لرئاسيات ال 12 ديسمبر الجاري عز الدين ميهوبي بعد ظهر يوم السبت من مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي بأن الشباب هو "العنصر الأساسي و القوة التي نغير بها الواقع".

و أوضح الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي خلال تجمع شعبي نظمه بالقاعة متعددة الرياضات بأن "فئة الشباب هي التي تبني الجزائر و سنكون سندا لها بخبرتنا" مردفا "ليس لدينا بلد إلا الجزائر نكبر و نعيش فيه و ننجح و نحقق أحلامنا فيه."

و بعد أن أفاد بأنه سيعمل في حال انتخابه رئيسا للبلاد على "مرافقة الشباب و تمكينهم من الحصول على مناصب شغل" دعا الشعب الجزائري إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع من أجل الجزائر.

كما دعا الشباب إلى عدم اليأس و الإحباط على اعتبار أن "الجزائر تمتلك خيرات كثيرة نستطيع أن نحقق بها الكثير" مردفا "يتعين علينا تنظيم شؤوننا الاقتصادية و الاجتماعية و الخارجية و سيكون الشباب هم الدافع."

و اغتنم ميهوبي فرصة تواجده بولاية أم البواقي ليهنئ سكان دائرتي عين مليلة و عين البيضاء على ترقيتهما إلى مصف ولايتين منتدبتين "ستشكلان مستقبلا قطبين فلاحيين و صناعيين كبيرين." على حد تعبيره.

و بشأن مدينة عين مليلة التي تشهد حركية تجارية كبيرة قال ميهوبي "نحن جاهزون في حال الفوز بالرئاسيات لأن نحولها إلى قطب تجاري كبير يمون كل الجزائر فضلا عن إنجاز مشاريع ذات فائدة و استثمارات كبيرة حتى مع الأجانب بمنح قروض و تسهيلات."

كما تعهد في ختام خطابه بدعم الفئات محدودة الإمكانيات و ضمان العدالة الاجتماعية التي تعد -حسبه- من مكاسب الثورة و تضمنها بيان أول نوفمبر ناهيك عن ضحايا الإرهاب و متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين قال بشأنهم "لقد تحملوا الكثير في سبيل الجزائر" مضيفا "سنعمل على حل مشاكلهم و الوقوف إلى جانبهم".

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ميهوبي: "الشباب هو القوة التي نغير بها الواقع"
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 19:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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