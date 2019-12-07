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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تجدد عزمها الوقوف بالمرصاد ضد محاولات التزوير

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم السبت مجددا عزمها الوقوف بالمرصاد ضد محاولات التزوير خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، في تصريح للصحافة أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لن تقبل ابدا أي نوع من التزوير في الانتخابات أو التلاعب بأصوات الناخبين الجزائريين".

وشدد السيد ذراع على أن "أي شخص تسول له نفسه المساس بصوت المواطن سيكون مصيره العدالة".

وفيما يتعلق بمجريات الحملة الانتخابية التي ستشهد يومها الاخير غدا الأحد، اعتبر المتحدث بانها "جرت منذ انطلاقها يوم 17 نوفمبر الماضي في جو هادئ وفي ظل احترام قانون الانتخابات وميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية من طرف المترشحين الخمسة وجميع وسائل الإعلام بمختلف وسائطها".

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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تجدد عزمها الوقوف بالمرصاد ضد محاولات التزوير
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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