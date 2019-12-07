Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بن فليس يتعهد من خنشلة بعصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 17:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

خنشلة - تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري علي بن فليس، مساء يوم السبت بخنشلة، بمشروع يؤسس ل"عصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد".

وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه خارج دار الثقافة "علي سوايعي" خلال اليوم ال 21 وما قبل الأخير من الحملة الانتخابية، "أتعهد بعصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية تخرج البلاد من وضعها الحالي" ، مضيفا أنه "دخل معترك الرئاسيات طالبا ود الشعب الذي له السيادة في اختياري او اختيار مترشح آخر".

و أوضح المترشح أن لديه برنامجا سياسيا "يضفي الشرعية على مؤسسات الدولة ويهدف الى اعداد دستور يرسي نظاما شبه رئاسي ويحرر العدالة والإعلام".

اما بالنسبة للمجال الاقتصادي، فتعهد السيد بن فليس ب"اصلاح اقتصادي يسمح بإنشاء مؤسسات منتجة وقطاعات سياحية وفلاحية متطورة، مع رقمنة التسيير لابعاد الفساد وترقية الخدمات".

كما اقترح ذات المتحدث إصلاحا اجتماعيا يراعي ذوي الدخل الضعيف ويسمح بالتكفل بأصحاب عقود ما قبل التشغيل والمستفيدين من قروض "أونساج" ، وكذا الاهتمام بفئات تابعة للوظيف العمومي متضررة بسبب تدهور القدرة الشرائية، وذلك من خلال "فتح النقاش مع مختلف النقابات والشركاء الاجتماعيين".

والتزم السيد بن فليس بعدالة "نظيفة ومستقلة تحمي المجتمع وذلك من خلال سن قوانين ترفع من شأنها، وتعيد الاعتبار للقضاة والمحامين وجعل المؤسسة القضائية مرجعية قضائية حقيقية".

كما رافع رئيس حزب طلائع الحريات من أجل "التوزيع العادل للثروة الوطنية على مختلف مناطق الوطن، والتخفيض من ميزانية التسيير وانهاء التبذير".

ووعد ذات المترشح ب" إصلاح المنظومة الصحية عن طريق إنشاء المرافق الصحية وتطوير الصناعة الصيدلانية بالشراكة بين القطاع الوطني العمومي والخاص مع الشركاء الأجانب".

وانتقد ذات المتحدث الأوضاع التي تعيشها البلاد، بسبب "عصابة سياسية واقتصادية أرادت جر الجزائر الى المجهول، وربطت مصالحها مع الخارج لبيع البلاد"، مؤكدا أن "الثورة الشعبية ومرافقة الجيش الوطني الشعبي لها أسقطت هذه العصابة والعهدة الخامسة".

ومن جهة أخرى، خاطب السيد بن فليس سكان الولاية بالتأكيد على أن لديه حق لدى "المناضلين المخلصين لحزب جبهة التحرير الوطني على مستوى القواعد في خنشلة وباقي ولايات الوطن".

ولدى تطرقه للشأن المحلي، نوه علي بن فليس بتاريخ المنطقة التي قال أنها "أعطت الأخيار من أبنائها من أجل الجزائر"، منددا ب" الظلم الذي تعرضت له طيلة سنوات" وتعهد برفع "الغبن" عن سكانها وتنميتها في اطار برنامجه الاستعجالي.

كلـمات مفتـاحيــة :
بن فليس يتعهد من خنشلة بعصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 17:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.07

بن فليس يتعهد من خنشلة بعصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد

19.12.07

النعامة: مسيرة بعين الصفراء تأييدا للرئاسيات وتنديدا بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي

19.12.07

تيبازة: أفراد التعبئة الوطنية في مسيرة مساندة للجيش الوطني الشعبي و الرئاسيات المقبلة

19.12.07

عين تموشنت: مواطنون يخرجون في مسيرة مؤيدة للانتخابات الرئاسية

19.12.07

السيد بوقدوم يشارك في روما في اجتماع مخصص لليبيا

19.12.07

قضية تركيب السيارات و تمويل حملة الرئيس المستقيل بوتفليقة: رفع الجلسة إلى حين حضور السعيد…

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020