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شروع الجالية الجزائرية بالخارج في التصويت

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 15:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
شروع الجالية الجزائرية بالخارج في التصويت

الجزائر - شرعت الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج اليوم السبت في التصويت في اطار الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر اي قبل خمسة ايام من الاقتراع التي يتنافس عليها خمسة مترشحين.

و حسب البطاقية الانتخابية الوطنية الالكترونية التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فان 914.308 ناخب مسجل على مستوى المراكز الديبلوماسية و القنصلية في الخارج شرعوا ابتداء من اليوم السبت في أداء واجبهم الانتخابي.

و كان المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، قد صرح الخميس الماضي أن انطلاق التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج سيكون يوم السبت 7 ديسمبر مضيفا أنه بالنسبة للمكاتب المتنقلة فان التصويت سينطلق 72 ساعة قبل اقتراع 12 ديسمبر القادم.

و من جهته، أكد رئيس السلطة محمد شرفي أن عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت من 12 الى 17 أكتوبر المنصرم أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

و بخصوص تأطير العملية الانتخابية، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن السلطة جندت مجموع 501.031 مؤطر، منهم 456 مؤطر للجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

و على المستوى الوطني، تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت من بينها 135 مكتب متنقل فيما بلغ عدد مراكز التصويت 13. 181 مركزا.

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شروع الجالية الجزائرية بالخارج في التصويت
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 15:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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