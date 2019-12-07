Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحافة الوهرانية تبرز الجهود المبذولة من قبل المترشحين الخمسة

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

رئاسيات/ حملة/ صحافة رئاسيات 2019: الصحافة الوهرانية تبرز الجهود المبذولة من قبل المترشحين الخمسة وهران ,7 ديسمبر 2019 (واج)- أبرزت الصحف الصادرة اليوم السبت بوهران الجهود المبذولة من قبل المترشحين الخمسة للرئاسيات لاسيما لتحسيس المواطنين برهانات استحقاق 12 ديسمبر المقبل. كما تطرقت الصحف الوهرانية إلى الحملة الانتخابية التي توشك على اختتامها مشيرة الى انها تتواصل في ظروف جيدة.

وفي هذا الاطار قالت يومية " واست تريبين " أن " المترشحين تمكنوا من الالتقاء مع المواطنين عبر مختلف مناطق البلاد وقاموا بعرض وشرح برامجهم وكذا رؤيتهم لكيفية الخروج من الازمة التي تمر بها الجزائر منذ حوالي سنة ". وذكرت نفس الجريدة ان الحملة الانتخابية جرت " في احسن الظروف " مبرزة "أن المترشحين انفسهم قاموا بتنشيطها ".

ومن جهتها تطرقت صحيفة " ليكو دورون" إلى الالتزامات التي قطعها المترشحون على انفسهم بخصوص مواصلة مكافحة الفساد والبيروقراطية مشيرة من جهة اخرى إلى الدور الذي قام به ممثلو مساندو المترشحين لإعطاء دفع للحملة الانتخابية . ومن جانبها, كتبت صحيفة " كاب اوست" عن التوقيفات الأخيرة التي قامت بها مصالح الامن والتي سمحت" بإفشال مخطط يهدف الى ضرب استقرار الجزائر عشية استحقاق محدد لمستقبله". وتطرقت يومية " كارفور دورون " من جهتها الى مواقف بعض التشكيلات السياسية التي من المحتمل أن تجند مناضلوها للقيام بأنشطة جوارية لفائدة المترشح الذي تدعمه .

 وقالت يومية " الجمهورية " من جهتها " ان الحل يكمن في الانتخابات " وخصصت العديد من المقالات للحملة الانتخابية والمناظرة التلفزيزنية التي جمعت سهرة الجمعة المترشحين الخمسة .

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحافة الوهرانية تبرز الجهود المبذولة من قبل المترشحين الخمسة
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.07

دادة: ملف البكالوريا المهنية على طاولة الوزير الأول الاثنين المقبل

19.12.07

إستئناف المحاكمة في قضية "تركيب السيارات" باستجواب رجل الأعمال علي حداد

19.12.07

الصحافة الوطنية تصف المناظرة التلفزيونية بين المترشحين ب"التاريخية"

19.12.07

الصحافة الوهرانية تبرز الجهود المبذولة من قبل المترشحين الخمسة

19.12.07

المناظرة التلفزيونية لمرشحي الرئاسيات "تبادل غير مسبوق"

19.12.07

مناظرة: ضرورة تبني إصلاحات "عاجلة" لمعالجة الوضع الاقتصادي "الصعب" للبلاد

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020