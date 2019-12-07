رئاسيات/ حملة/ صحافة رئاسيات 2019: الصحافة الوهرانية تبرز الجهود المبذولة من قبل المترشحين الخمسة وهران ,7 ديسمبر 2019 (واج)- أبرزت الصحف الصادرة اليوم السبت بوهران الجهود المبذولة من قبل المترشحين الخمسة للرئاسيات لاسيما لتحسيس المواطنين برهانات استحقاق 12 ديسمبر المقبل. كما تطرقت الصحف الوهرانية إلى الحملة الانتخابية التي توشك على اختتامها مشيرة الى انها تتواصل في ظروف جيدة.

وفي هذا الاطار قالت يومية " واست تريبين " أن " المترشحين تمكنوا من الالتقاء مع المواطنين عبر مختلف مناطق البلاد وقاموا بعرض وشرح برامجهم وكذا رؤيتهم لكيفية الخروج من الازمة التي تمر بها الجزائر منذ حوالي سنة ". وذكرت نفس الجريدة ان الحملة الانتخابية جرت " في احسن الظروف " مبرزة "أن المترشحين انفسهم قاموا بتنشيطها ".

ومن جهتها تطرقت صحيفة " ليكو دورون" إلى الالتزامات التي قطعها المترشحون على انفسهم بخصوص مواصلة مكافحة الفساد والبيروقراطية مشيرة من جهة اخرى إلى الدور الذي قام به ممثلو مساندو المترشحين لإعطاء دفع للحملة الانتخابية . ومن جانبها, كتبت صحيفة " كاب اوست" عن التوقيفات الأخيرة التي قامت بها مصالح الامن والتي سمحت" بإفشال مخطط يهدف الى ضرب استقرار الجزائر عشية استحقاق محدد لمستقبله". وتطرقت يومية " كارفور دورون " من جهتها الى مواقف بعض التشكيلات السياسية التي من المحتمل أن تجند مناضلوها للقيام بأنشطة جوارية لفائدة المترشح الذي تدعمه .

وقالت يومية " الجمهورية " من جهتها " ان الحل يكمن في الانتخابات " وخصصت العديد من المقالات للحملة الانتخابية والمناظرة التلفزيزنية التي جمعت سهرة الجمعة المترشحين الخمسة .