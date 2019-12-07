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المناظرة التلفزيونية لمرشحي الرئاسيات "تبادل غير مسبوق"

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 13:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

قسنطينة - كشفت الصحف الجهوية الصادرة اليوم السبت بشرق البلاد بأن المناظرة التلفزيونية للمرشحين الخمس لرئاسيات ال12 ديسمبر الجاري شكلت "تبادلا غير مسبوق" ميز اليوم العشرين من الحملة الانتخابية. و لدى اعتبارها الحملة الانتخابية "معقدة على جميع الأصعدة" تأسفت يومية "لاست ريبيبلوكان" لغياب هيئة موثوق فيها لقياس نسبة المشاهدة من أجل "الحصول على فكرة حتى و إن كانت تقريبية حول هذه المناظرة" مشيرة إلى أن التلفزيونات العمومية و الخاصة إضافة إلى الإذاعات قدمتها على أنها "حدث كبير."

و بعد أن علقت على أن "العرض التلفزيوني" طغى عليه "التخوف و الطابع الرسمي" عادت اليومية الصادرة بعنابة للحديث عن أهم ردود المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد عن ال13 سؤالا المطروحين عليهم و المتعلقين على وجه الخصوص بالوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد. و خلص محرر المقال في تحليله بالتأكيد على أن "هذه المناظرة ستمكن المواطنين الناخبين من الحصول على فكرة واضحة حول برامج المرشحين." 

في حين أشارت صحيفة إيدوغ نيوز إلى أن المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الرئاسيات كانت "سابقة" سلطت الضوء على رؤية كل مرشح حول عديد المسائل المطروحة مفيدة بأن المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد اتفقوا على القول بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشكل "مكسبا ديمقراطيا من شأنه تكريس التعددية و إبعاد الانتخابات عن الممارسات الإدارية." في حين تحدثت يومية النصر عن اليوم التاسع عشر من الحملة الانتخابية كاشفة بأن المرشحين المتنافسين للدخول إلى قصر المرادية يجتهدون في إبراز جدوى برامجهم على أرض الواقع و تجديد التزاماتهم بإحداث إصلاحات جذرية في جميع القطاعات.و نقلت الصحيفة بأن المرشح علي بن فليس التزم من قسنطينة بتمكين النساء و الشباب  من تقلد مناصب المسؤولية فيما رافع عبد العزيز بلعيد من ذات المدينة من أجل عودة الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج و بأن عز الدين ميهوبي تعهد من سطيف بإعادة التاريخ إلى مكانته ضمن النظام التعليمي و الثقافي و كذا في وسائل الإعلام و في حياة الأسر الجزائرية.

كما تم على نطاق واسع عبر عديد عناوين الصحف الصادرة بشرق البلاد تناقل تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة بالنيابة الذي أكد من إليزي بأن المسيرات المتواصلة عبر مختلف ولايات الوطن و المنددة بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر و الداعمة للانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل برهانا على وعي الشعب الجزائري.

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المناظرة التلفزيونية لمرشحي الرئاسيات "تبادل غير مسبوق"
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 13:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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