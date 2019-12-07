مناظرة: ضرورة تبني إصلاحات "عاجلة" لمعالجة الوضع الاقتصادي "الصعب" للبلاد

و حول السؤال الأول للمناظرة التلفزيونية التي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و المتعلق بالسياسة التي سيعتمدها المترشحون في مجال التشغيل و محاربة البطالة في ظل عجز الاقتصاد الوطني عن خلق ديناميكية لاستيعاب خريجي الجامعات و معاهد التكوين، وعد عبد العزيز بلعيد بالتكفل بتشغيل خريجي الجامعات المقدر عددهم ب400.000 خريج سنويا من خلال دعم قطاعي الفلاحة و السياحة.
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و تعهد في هذا الاطار باستغلال أكثر من 1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية و ضمان مرافقة البنوك للتعاونيات الفلاحية مع الاعتماد بشكل مكثف على خبرة مهندسي الفلاحة و البياطرة الى جانب تخصيص 54 الف هكتار كوعاء سياحي من شأنه انشاء 100 قرية سياحية تشغل الشباب و تكون متنفسا للعائلات و مصدرا لاستقطاب العملة الصعبة.
أما عبد المجيد تبون، فتعهد بخلق الشغل من خلال عدة سياسات تهدف لإدماج الشباب في اقتصاد المعرفة و تشجيع خلق المؤسسات الناشئة ("ستارت-أب").
و أضاف بأن المشكل الحقيقي المسؤول عن تفشي البطالة في الجزائر هو وجود اقتصاد "غير مهيكل" و"متخلف" و "مبعثر" ينعدم فيه التبادل بين القطاعات و يستهدف الاستيراد بشكل مطلق، متعهدا في هذا السياق بإعادة بناء اقتصاد "قوي" لا يعتمد على الريع بصفة مفرطة و يلبي حاجيات المواطن الاجتماعية.
و تعهد علي بن فليس من جهته بتقليص نسبة البطالة التي تقدر ب30 بالمائة لدى الجامعيين مشيرا الى أن انعاش الاقتصاد هو وحده الكفيل بمحاربة البطالة.
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و التزم في هذا الاطار بالقضاء على ظاهرة "تسييس" الاقتصاد و كذا البيروقراطية و العمل على خلق مناخ اعمال "نقي و نظيف" و تشجيع المؤسسات و انشاء بنك خاص بتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تمويل الشباب البطال و رقمنة الاقتصاد و جعل قطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحة كأولويات.
و اعتبر عز الدين ميهوبي أن نسبة البطالة في الجزائر تثبت ان الالة الاقتصادية "معطلة و عاجزة" عن استحداث مناصب شغل و عن الاستجابة لكفاءات الشباب متعهدا بمعالجة هذه الأزمة معالجة اقتصادية و ليس اجتماعية.
و قال بأن المعالجة الاجتماعية للبطالة لا تؤدي الا لمؤسسات مفلسة و التزم بخلق مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة و محققة لإمكانية امتصاص المناصب المتنوعة لاسيما في المجال الفلاحي من خلال خلق استثمارات وطنية و اجنبية توفر الالاف من مناصب الشغل و كذا في مجالات الخدمات و السياحة و التكنولوجيات الجديدة.
و وعد عبد القادر بن قرينة من جهته بمعالجة "الوضع الكارثي" الذي يوجد فيه الاقتصاد الوطني الذي يسجل مؤشرات سلبية باستثناء التضخم من خلال التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري و في المؤسسة التي تخلق الثروة و الداعمة للنمو لاسيما في مجال الطاقات المتجددة و الفلاحة و السياحة.
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و وعد برفع النمو في قطاع السياحة من 2 الى 4 بالمائة و في قطاع الفلاحة من 13 الى 20 بالمائة و في الصناعة من 5 الى 10 بالمائة من خلال تحسين بيئة الاستثمار و تغيير قانون النقد و القرض و اصلاح المنظومة البنكية و مكافحة المحاباة و البيروقراطية.
و عن السؤال الثاني المتعلق بالحلول المقترحة للحد من تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، أوضح بلعيد أن السياسة المتبعة بعد اعتماد دستور 1989 أدخلت الجزائر الى اقتصاد سوق ب"شعارات فقط" و "ليس بأفكار حقيقية" في الوقت الذي ظل فيه التفكير السائد "اشتراكيا".
و تعهد بتخصيص الدعم للأشخاص عوض المواد الاولية مع اعطاء البلديات "استقلالية حقيقية" في توجيه الدعم للمعوزين و المحتاجين.
أما تبون، فتعهد ب"محاربة شرسة" للوضعية المزرية التي يعيشها 30 الى 35 بالمائة من المواطنين الجزائريين و التي زاد من تفاقمها تدني قيمة الدينار و ارتفاع مستوى التضخم الذي يعتبره "أعلى بكثير" من المعدل المعلن عنه رسميا.
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و التزم بإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن 30.000 دج و رفع كل من الأجر الوطني الأدنى المضمون و منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الانطلاقة الاقتصادية و خلق الثورة و ضمان توزيعها العادل عوامل ستعمل على رفع تلقائي للقدرة الشرائية.
و اشار بن فليس في رده على نفس السؤال الى الأهمية التي يوليها لمسألة القدرة الشرائية و الدعم الاجتماعي التي تمس بشكل مباشر البطالين والذين يتقاضون الحد الادنى للأجور و الطبقات المتوسطة، مؤكدا عزمه على الابقاء على الدعم بالنسبة للضعفاء و اقصاء الأثرياء منه.
و اعتبر أن دعم القدرة الشرائية مربوط بمراجعة الدعم و رفع النمو الاقتصادي من خلال الانتقال الى اقتصاد سوق اجتماعي ينمي روح المبادرة الاقتصادية و يضمن العدل في توزيع الثروة.
أما ميهوبي، فاعتبر العدالة الاجتماعية "ثابتا" من ثوابت الجزائر و"مرجعا" من مرجعيات اول نوفمبر، مؤكدا أنه لا يمكن أبدا التراجع عن السياسة الاجتماعية للدولة و عن حماية الفئات الهشة.
في نفس الوقت، التزم بإضفاء "الصرامة" على الدعم الاجتماعي و تخصيصه لمستحقيه "الحقيقيين" مع العمل على رفع الاجور و اسقاط الضريبة على الدخل الذي لا يتجاوز 30 الف دج و دعم النساء الماكثات في البيت و المسنين و الأرامل و المطلقات.
و اعتبر بن قرينة أن تدهور القدرة الشرائية في الجزائر يرجع ل"تطبيق الرأسمالية بذهنية اشتراكية"، مشيرا الى الارتفاع الكبير لنسبة التضخم و الذي لا تعبر عنه، حسبه، الأرقام الرسمية.
و تعهد برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة و توجيه المنح الاجتماعية الى مستحقيها و دعم المرأة الماكثة في البيت و مساعدتها على إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة.
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و حول السؤال الثالث المتعلق ب"التهميش الذي طال افراد الجالية الجزائرية بالخارج من خلال التعديل الدستوري الاخير" و بالتدابير المقترحة لإعادة بناء الثقة و مد الجسور مع هذه الجالية، قال تبون أن الجالية الجزائرية "جزء لا يتجزأ" من الشعب الجزائري و أنه سيسهر عليها، في حال انتخابه رئيسا للبلاد، "تماما مثلما يسهر على المواطنين داخل الوطن".
و تأسف لتعرض الجزائريين المقيمين خارج الوطن أحيانا للمساومات و الظلم و الابتزازات في الدول التي يعيشون فيها، متعهدا بإدماجهم ضمن مسار التنمية من خلال احداث تغيير يعتمد على الكفاءات و ليس الولاءات واعتماد قوانين تضمن هذا الادماج و إلغاء المادة الدستورية التي تقصي هؤلاء من بعض المسؤوليات.
و اعتبر بلعيد من جهته أن العلاقة مع الجالية الجزائرية "تم كسرها" بعد تبني الدستور الجديد الذي تمنع مادته ال 51 مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا.
و تعهد بحل مشاكل الجالية من خلال تخفيض أسعار تذاكر السفر نحو الجزائر و تسهيل استثمارهم في الداخل لاسيما من خلال الغاء قاعدة 51-49 بالمائة و تسهيل حصولهم على السكن و فتح الابواب للكفاءات العلمية من الجالية و سن قوانين جديدة تمكن الجالية من لعب دورها في التنمية.
و اتهم بن فليس من جهته "مهندسي الافشال و زارعي الفتنة" في الماضي بتقسيم الشعب الى قسمين، شعب في الداخل و شعب في الخارج، متعهدا بإلغاء هذه "الفتنة المجحفة" في حق 8 ملايين جزائري مقيم في الخارج.
و تعهد بحل مشاكل عديدة تواجهها هذه الجالية مثل عراقيل الاستثمار و ارتفاع تكاليف النقل بالطائرة و الباخرة و كلفة نقل الجثامين كما وعد بخلق مجلس يجمع كفاءات من الجالية الجزائرية بالخارج يكون طرفا في تنمية شاملة.
و اشار ميهوبي في نفس السياق الى انه لا يوجد بيت جزائري واحد لا يملك مقيمين في الخارج، معتبرا أن الجالية الجزائرية تعد "طاقة معطلة" يجب ان توظف توظيفا ايجابيا.
و وعد بإنشاء مجلس وطني للجالية مشكل من كفاءات و خبرات عالية يتولى وضع ورقة طريق للتعامل مع الجالية و تحسين شروط تنقلها و ادماجها في الاقتصاد و الاستثمار كما تعهد بتخفيض المساهمة بالعملة الصعبة لدى شراء سكن و بإسقاط المادة 51 من الدستور.
أما بن قرينة، فتعهد بسن قوانين لا تخضع لتصفية حسابات و اقترح انشاء مدارس جزائرية بالخارج و فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج و تخفيض كلفة نقل الجثامين و استغلال الكفاءات العلمية للجزائريين المقيمين بالخارج.
و في رده على السؤال الرابع المتعلق بالاجراءات التي ستتخذ لإعطاء الشباب المكانة التي يستحقها، أكد بن فليس أن الشباب في برنامجه "يشكل الحاضر قبل المستقبل" و لا يعقل أن يحرم من تقلد المسؤولية في البلديات و الدوائر و حتى من الترشح للرئاسيات، ملتزما بخفض سن تقلد المناصب المنتخبة.
و أكد ميهوبي من جهته أن الشباب قادر على تحقيق الكثير في "دولة تعتمد على الكفاءة، لا المكافأة" و أنه يجب ان يأخذ مكانه في كل المواقع.
و التزم بتنصيب مجلس أعلى للشباب في ال100 يوم الاولى من انتخابه و وضع سياسة وطنية خاصة بالشباب.
و اعتبر بن قرينة أن مشاركته في سباق الرئاسيات جاءت "من أجل شباب 22 فبراير"، متعهدا بأن الحكومة ستكون، في حال انتخب رئيسا للبلاد، في كل الجوانب للشباب.
و التزم بعدم استغلال الشباب لشراء السلم الاجتماعي و بدعم مؤسسات "أونساج" و عدم متابعة المفلسين منهم.
بدوره، أكد تبون أن أساس برنامجه يعتمد على الشباب و وعد بتسليم زمام الأمور الى هذه الفئة و لاسيما الى الجامعيين.
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و تعهد بلعيد بالقضاء على ظاهرة الحرقة (الهجرة غير الشرعية) التي نجمت، حسبه، عن الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها الشباب، مؤكدا بأن تسليم المشعل للشباب "واجب وطني".
و عن السؤال الخامس المتعلق بسبل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، ذكر ميهوبي أن الاقتصاد الجزائري كان دائما "مخبر تجارب"، متعهدا بمراجعة "حقيقية" لمنظومة القوانين الاقتصادية.
و وعد بإنشاء هيئة للاقتصاد تضم عدة وزارات تعمل على التنسيق بين أطراف المنظومة الاقتصادية واسقاط قاعدة 51-49 لجلب الاستثمار الاجنبي و تشجيع المؤسسات الصغيرة و الناشئة و تحقيق "حلم الصحراء" لدعم التنمية بالجنوب.
أما بن قرينة، فوعد باقتصاد "متنوع" يعتمد على التصدير و "تثمين" رأس المال البشري و انشاء مؤسسات مرنة خالقة للثروة و تحسين بيئة الاستثمار و دفع قطاع الطاقات المتجددة خاصة الحرارية و الرياحية.
و تعهد بلعيد في نفس السياق بتحرير الاقتصاد من التسيير الاداري و البيروقراطي و التركيز على الطاقة البشرية و حشد الاموال من الخواص و البنوك و دعم الاستثمار الاجنبي و اصلاح التسيير و ادماج الاقتصاد الموازي و توسيع الوعاء الجبائي مع تشكيل لجنة وطنية للاشراف على الاراضي الزراعية.
و التزم تبون بإعادة بناء الاقتصاد ودعم الفلاحة من خلال اعتماد سياسة لتحويل المنتوج الفلاحي و خلق صناعة حقيقية مولدة لمناصب شغل مع اعادة تفعيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
و جاء دور بن فليس ليعد بتجسيد "اقتصاد سوق اجتماعي" يضمن توزيعا "عادلا" للثروة وحرية المبادرة و يسهر على ضمان مناخ اعمال نظيف و احداث رقمنة للاقتصاد و يقضي على الفساد وعلى تضخيم فواتير الاستيراد و يحارب التبذير بأشكاله. كما تعهد بإنشاء وزارة جديدة تسمى "وزارة الرقمنة" تسمح بإضفاء الشفافية على كافة المستويات.