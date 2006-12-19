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رئاسيات 12 ديسمبر : إجراء القرعة الخاصة بسير المناظرة التلفزيونية

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 19:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

الجزائر - جرت مساء اليوم الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) القرعة الخاصة بسير وتنظيم المناظرة التلفزونية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، والتي تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقد تم تنظيم هذه القرعة بحضور محضر قضائي وممثلين عن المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية.

وقد أفرزت هذه القرعة التي جرت على 3 مراحل فيما يخص ترتيب مقاعد جلوس

المترشحين كالتالي :

 

1- عبد العزيز بلعيد

 

2- عبد المجيد تبون

 

3- علي بن فليس

 

4- عز الدين ميهوبي

 

5- عبد القادر بن قرينة

 

وفيما يخص الترتيب الخاص بالتدخلات والاجابة عن السؤال الأول، فقد أفرزت هذه القرعة ترتيب المترشح عبد العزيز بلعيد يليه بقية المترشحين حسب ترتيب الجلوس.

أما الترتيب الخاص بالتدخل والاجابة عن السؤال الأخير من هذه المناظرة، فقد أفرزت هذه القرعة الترتيب الآتي:

 

1- علي بن فليس

 

2- عزالدين ميهوبي

 

3- عبد المجيد تبون

 

4- عبد القادر بن قرينة

 

5- عبد العزيز بلعيد

 

للإشارة سيتم نقل هذه المناظرة على المباشر على التلفزيون الجزائري وعبر كافة لقنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة وكذا الاذاعة الجزائرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر : إجراء القرعة الخاصة بسير المناظرة التلفزيونية
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 19:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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