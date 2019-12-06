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مكافحة الإرهاب: تدمير قنبلة تقليدية الصنع بتلمسان

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 16:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
مكافحة الإرهاب: تدمير قنبلة تقليدية الصنع بتلمسان

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس من تدمير قنبلة تقليدية الصنع بتلمسان حسب بيان اوردته اليوم الجمعة وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 05 ديسمبر 2019 قنبلة تقليدية الصنع بتلمسان /ن.ع.2 فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني عنصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران/ن.ع.2".

وأضاف المصدر انه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 اثنا عشر (12) كيلوغرام من الكيف المعالج وستة (06) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن فيما ضبط حرس السواحل بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني 1 كيلوغرام و 716 غرام من مادة الكوكايين كانت مخبأة على متن سفينة تجارية أجنبية بميناء بوهران/ن.ع.2".

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من جهة أخرى، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من سطيف وباتنة (الناحية العسكرية الخامسة) ثلاثة (03) أشخاص وحجزت 438 قرص مهلوس و6550 خرطوشة صيد في حين أحبطت مفارز أخرى محاولات تهريب 9430 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5".

وتمت الاشارة ايضا الى "توقيف 38 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والبيض بالناحية العسكرية الثانية".

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مكافحة الإرهاب: تدمير قنبلة تقليدية الصنع بتلمسان
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 16:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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