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بث المناظرة بين المترشحين على المباشر عبر كافة القنوات التلفزيونية والإذاعة الوطنية

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
بث المناظرة بين المترشحين على المباشر عبر كافة القنوات التلفزيونية والإذاعة الوطنية

الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الخميس أن المنظارة التلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 المبرمجة يوم الجمعة 6 ديسمبر ستبث على المباشر من خلال التلفزيون الجزائري و عبر كافة القنوات التلفزيونية و الخاصة و كذا الاذاعة الوطنية ابتداء من الساعة السابعة مساء .

وتعلم  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق ما جاء في بيان لها القنوات التلفزيونية الوطنية و الاجنبية أن البث المباشر لهذه المناظرة معفى من كل الحقوق.

وأضاف البيان ان البث المباشر للمناظرة سوف يتم من طرف مؤسسة البث الاذاعي و التلفزي على التردد التالي :

-satellite Alcomsat-1@24.8 Ouest (المغرب العربي الكبير):123649 MHzالتردد:الاستقطاب:أفقيDVB-S QPSK FEC3/4 debit symbole :513617Mbaud: التعديل

-satellite Eutelsat E7B@7 Est: (تغطية اوروبا و الشمال المغاربي) على شبكة اروفيزيونFrèquence:110035 MHz التردد:الاستقطاب :عمودي DVB-S28PSKFEC3/4debit symbole:49373 Mbautالتعديل:

آخر تعديل على الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 16:11
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بث المناظرة بين المترشحين على المباشر عبر كافة القنوات التلفزيونية والإذاعة الوطنية
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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