بث المناظرة بين المترشحين على المباشر عبر كافة القنوات التلفزيونية والإذاعة الوطنية

وتعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق ما جاء في بيان لها القنوات التلفزيونية الوطنية و الاجنبية أن البث المباشر لهذه المناظرة معفى من كل الحقوق.
وأضاف البيان ان البث المباشر للمناظرة سوف يتم من طرف مؤسسة البث الاذاعي و التلفزي على التردد التالي :
-satellite Alcomsat-1@24.8 Ouest (المغرب العربي الكبير):123649 MHzالتردد:الاستقطاب:أفقيDVB-S QPSK FEC3/4 debit symbole :513617Mbaud: التعديل
-satellite Eutelsat E7B@7 Est: (تغطية اوروبا و الشمال المغاربي) على شبكة اروفيزيونFrèquence:110035 MHz التردد:الاستقطاب :عمودي DVB-S28PSKFEC3/4debit symbole:49373 Mbautالتعديل: