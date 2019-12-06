مصالح الأمن تحبط مخططا تخريبيا تقف وراءه الحركة الانفصالية "الماك"

الجزائر - أحبطت مصالح الأمن يوم الخميس مخططا تخريبيا تقف وراءه حركة "الماك" الانفصالية، حسبما علمت وأج من مصادر أمنية.

وذكرت المصادر أن المخطط الذي تقف وراءه كذلك حركة "انافاد" (حكومة القبائل المؤقتة التابعة لحركة الماك ANAVAD) يهدف للسيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة و القيام بحركة عصيان و مظاهرات ليلية لدفع قوات الامن لاستعمال القوة وفق ذات المصدر.

وألقت قوات الامن بساحة الشهداء بالعاصمة على الطالب العضو في حركة الماك و مناضل في حزب مقاطع للانتخابات الرئاسية كان بصدد تصوير طريقة انتشار قوات الامن اضاف المصدر الامني.

وكشف الموقوف عن مخطط تخريبي جاهز للتنفيذ عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر و عن تفاصيله في مرحلتيه الاولى و الثانية من خلال ادلائه بتصريحات خطيرة لمصالح الامن بخصوص هذا المخطط ختم المصدر الأمني.