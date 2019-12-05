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تبون يلتزم بتحويل تمنراست الى قطب سياحي دولي

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

تمنراست - التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس بتمنراست بتحويل هذه الولاية الى قطب سياحي دولي.

وقال السيد تبون خلال تجمع شعبي نشطه في اطار اليوم التاسع عشر من الحملة الانتخابية التي يجريها تحت شعار ب"التغيير ملتزمون وعليه قادرون" أنه يلتزم في حال انتخابه رئيسا للجمهورية ب"ارجاع المكانة اللازمة لتمنراست وتحويلها الى قطب سياحي دولي بكل المعايير".

وأوضح ذات المترشح أن البرنامج الذي يحمله للنهوض بالسياحة في هذه الولاية الجنوبية يتضمن تطوير عدة قطاعات أخرى منها -كما أضاف -تجديد شبكة الطرقات وفتح أخرى جديدة واستحداث خطوط للسكة الحديدية تربط تمنراست بباقي الولايات والمدن.

كما أبرز نفس المتحدث أن برنامجه الانتخابي يتضمن شقا "خاصا" بتنمية  ولاية تمنراست في جميع القطاعات كالصحة والفلاحة والاستثمار.

كما تعهد السيد تبون بترقية المركز الجامعي لتمنراست الى جامعة وطنية و فتح مدارس وطنية عليا في مختلف التخصصات. كما جدد التأكيد على أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيلتزم باستحداث بنك يتولى مرافقة ودعم مشاريع الشباب والمؤسسات الناشئة مع إعطاء فرصة ثانية للشباب الفاشلة مشاريعهم الممولة في اطار أليات دعم تشغيل الشباب التي تضمنها الدولة.

كما عبر ذات المترشح من هذه الولاية عن التزامه ب"مواصلة محاسبة العصابة وكل من تورط في نهب مال الشعب " في حال ما اذا زكاه الشعب رئيسا للبلاد.

وبعد ان أشاد بمجهودات الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار البلاد، دعا الشعب الجزائري الى ضرورة التصويت "بقوة" يوم 12 ديسمبر القادم بهدف - كما قال - الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة شعبها.

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تبون يلتزم بتحويل تمنراست الى قطب سياحي دولي
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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