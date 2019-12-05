الدعوة إلى الوعي حتى يبقى الحراك جزائريا ولا يخدم أجندات أجنبية

وقال الأستاذ بن سعدة الذي قدم محاضرة بعنوان " الحراك والربيع العربي والثورات الملونة" بمركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية " كراسك" أنه يجب على شباب الحراك "المزيد من الوعي حتي لا يخدم الحراك مصالح أطراف أجنبية تسعي فقط لاستغلال ثروات البلاد".

وأعتبر ذات الباحث "أن الحراك مفيد للبلاد وسيساهم في احداث التغيير الجذري المنشود من قبل الشعب" غير أنه يستلزم "أن تكون مطالبه واضحة على غرار تحسين الظروف المعيشية وتسوية مختلف المشاكل وانتخاب الشخص المناسب الذي يقود البلاد".

واستعرض المحاضر العديد من المؤشرات التي تبرز "استغلال" الحراك من قبل أطراف أجنبية لا سيما بالولايات المتحدة الامريكية وأوروبا مثلما حدث مع ثورات " الربيع العربي" وصربيا والثورات الملونة في جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا( جورجيا , اكرانيا و كير غستان).