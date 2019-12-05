بن فليس يلتزم من قسنطينة بتمكين المرأة والشباب من تقلد مناصب المسؤولية

قسنطينة - التزم المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري علي بن فليس، مساء اليوم الخميس بقسنطينة، بتمكين المرأة و الشباب من الاستثمار وتقلد مناصب المسؤولية.

وانتقد السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بقاعة "الزينيت" خلال اليوم ال 19 من الحملة الإنتخابية، الأوضاع التي تعيشها البلاد والتي "أدت بالشباب الى الشعور بالإحباط وفقدان الأمل والهروب من البلاد"، متعهدا بإعطاء الشباب "حقه في الاستثمار وتسيير مرافق الدولة وتقلد مناصب المسؤولية".

واقترح المترشح في هذا الإطار"خفض شرط السن لتولي المسؤوليات على مستوى المجالس المنتخبة والهيئات العليا وحتى منصب الرئاسة".

وفي ذات السياق، شدد المتحدث على أن "توفير الأمل للشباب هو ضمان لاستقرار الجزائر ومستقبلها" وأن البلاد "لا يمكن أن تبنى إلا باللحمة بين الشباب"، مؤكدا أن "هناك أمل للشباب الذي يطالب بالاحترام وبتوفير عمل وسكن.. وأسباب العيش الكريم".

ووعد السيد بن فليس من جهة أخرى، بمنح المرأة "حقها في تقلد المسؤوليات"، مضيفا أنه "لا مانع شرعي أو قانوني لهذا الأمر"، متعهدا بتحقيق "المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مع الاهتمام بالمرأة الماكثة بالبيت".

وقال المترشح أن الجزائر تعيش "أزمة متعددة الجوانب" وأنه جاء للجزائريين بمشروع يتضمن "الحفاظ على المال العام وتقسيم الثروة الوطنية بالعدل والمساواة بين المواطنين عبر مختلف جهات الوطن".

ودعا رئيس "طلائع الحريات" إلى بناء دولة "ديمقراطية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية مثلما جاء في بيان أول نوفمبر"، وذلك من خلال "انتخابات حرة وشفافة تفضي إلى انتخاب رئيس شرعي ومؤسسات شرعية، مع بناء اقتصاد سوق اجتماعي والاهتمام بالفئات الهشة".

وتعهد في هذا الصدد، بإصلاح المنظومة الصحية وإعادة الاعتبار للأسرة التربوية وفتح ملفات مختلف فئات المجتمع.

ومن جهة أخرى، تحدث السيد بن فليس عن أعوان الشرطة الذين "تم توقيفهم عن العمل ظلما وأنصفتهم العدالة بأحكام لصالحهم غير أنه لم يتم إعادتهم لمناصب عملهم" ، متعهدا ب"إرجاع الحقوق لأصحابها".

ولدى تطرقه للشأن المحلي، انتقد علي بن فليس "التهميش والظلم" الذي تعرضت له الولاية وشبابها، واعدا بتحسين الأوضاع من خلال تنفيذ برنامج الاستعجال الوطني.

ووعد في هذا الصدد، ب"إعادة هيكلة كل الأحياء الفقيرة والمتضررة مع إعطاء متنفس لسكانها لضمان حياة كريمة".