شنين: الرئاسيات ستسمح بتثبيت معالم الجمهورية الجديدة

الجزائر - دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن "الجزائر بموجب هذا الاستحقاق ستشهد "تغيير حقيقي " يسمح بتثبيت معالم الجمهورية الجديدة.

و أوضح السيد شنين، خلال افتتاح الأشغال المخصصة لمناقشة مشروع القانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 – 19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب ومراقبة التشغيل ومناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 01 -13 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتضمن نوجيه النقل البري وتنظيمه ، أن ما تشهده الجزائر المقبلة على استحقاق رئاسي يعد "محوريا" و"مفصليا" في حياة البلاد، من أجل إحداث التغيير الكبير والحقيقي بما يجسد العمل على "بناء الجزائر الجديدة".

و بالمناسبة، جدد رئيس المجلس التذكير بموقف البرلمان الجزائري الرافض للائحة البرلمان الأوروبي معتبرا اياه "تدخلا سافرا"، مشيدا من جهة أخرى بمواقف الهياكل البرلمانية الإقليمية والجهوية، التي قال أنها "مواقف تتماشى من جهة مع ما تشهده الجزائر في إطار الانتخابات الرئاسية حيث تنأى تلك المنظمات التدخل".

و حسب السيد شنين "برزت سوء النية لدى بعض النواب الأوروبيين في محاولة منها لعرقلة مسار الانتخابات والإصلاحات التي أقدمت عليه الجزائر بكل سيادة، مؤكدا أن ما تضمنته اللائحة لا يعدو أن يكون سوى مزايدات واكاذيب تنم عن احقاد دفينة ومحاولات فرض وصاية مرفوضة على بلد متمسك بحريته وسيادة قراراته" .

وأضاف رئيس المجلس أن "مثل هذه التدخلات السافرة في الشأن الداخلي لا تزيد شعبنا إلا إصرارا في تقوية وتلاحم جبهته الداخلية، وتزيده إصرارا على المضي إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصنع التحول الديمقراطي بما يخدم مصالحه ومستقبله"

و في سياق ذي صلة نوه السيد شنين بـ"الحكمة والرؤية المتبصرتين التي تملكها القيادة الجزائرية ومرافقة الجيش الوطني الشعبي لإخراج الجزائر من أزمتها"، مشددا على أن الجزائر مقبلة على "انفراج بعد رئاسيات 12 ديسمبر".

وبالمناسبة، دعا رئيس المجلس المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حاثا النواب على أن يكون لهم الدور الكبير في هذا المسعى الوطني.

كما اعتبر أن ملف التشغيل المطروح على المجلس مهم جدا لأنه يزيل الكثير من المشاكل وإعطاء الامل من خلال الإجراء للشباب وطالبي الشغل، كما سجل التفاؤل والتذكير بالإنجازات المسجلة في قطاع الاشغال العمومية.