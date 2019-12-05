تبون يتعهد من إليزي ب"حل كافة مشاكل التنمية" بأقصى جنوب البلاد

اليزي - تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم ،عبد المجيد تبون، يوم الخميس، من ولاية اليزي ب"حل كافة مشاكل التنمية" لمناطق أقصى الجنوب وجعلها تساهم في خلق الثروة الاقتصادية والقضاء على مشكل البطالة.

وقال السيد تبون، خلال تجمع شعبي في اطار الحملة الانتخابية التي ينشطها تحت شعار ب"التغيير ملتزمون وعليه قادرون"، أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما "يضع حلولا لجميع مشاكل التنمية لسكان أقصى الجنوب الكبير ويجعلها مناطق مساهمة في خلق الثروة الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، خاصا بالذكر قطاعات الصحة والموارد المائية والفلاحة والتشغيل والسياحة.

وفي هذا الاطار، عبر السيد تبون عن "التزامه" في حال انتخابه رئيسا للجمهورية باستحداث مناطق للتجارة الحرة بكل من جانت اليزي وبرج عمر دريس، مع ترقية السياحة الصحراوية وجعلها هي الأخرى --كما قال –مصدر للثروة الاقتصادية وخلق مناصب عمل جديدة بالإضافة الى اجراء مسح كامل للأراضي بهذه المناطق واستصلاحها.

كما وعد ذات المترشح ب"انشاء" معهد متخصص في الفلاحة الصحراوية باليزي وتطوير شعبة تربية الابل والاستثمار في لحومها من خلال "توجيهها للتصدير الى الخارج".

ولدى توجه الى فئة الشباب، تعهد السيد تبون باستحداث بنك جديد يتولى مرافقة ودعم مشاريع الشباب ومشاريع المؤسسات الناشئة، كما جدد تعهده في حال توليه منصب رئيس الجمهورية بإعطاء فرصة ثانية للشباب اذين فشلت مشاريعهم الممولة في اطار آليات دعم تشغيل الشباب التي تضمنها الدولة.

وبعد ان شدد السيد تبون على ضرورة الحفاظ على أصالة و تراث هذه المناطق، دعا في ختام كلمته جميع المواطنين الى ضرورة "حماية بلادهم من خلال التصويت بقوة" يوم 12 ديسمبر القادم.