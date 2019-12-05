Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مكتب مجلس الأمة يدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 12:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - عقد مكتب مجلس الأمة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصص لدراسة سبعة تعديلات مقترحة على مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 09/84 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، حسب ما أفاد به بيان للغرفة العليا للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس أحال خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الأمة، محمد بوبطيمة، 5 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لاستيفائها الشروط المطلوبة قصد دراستها مع مندوبي أصحابها.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكتب مجلس الأمة يدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 12:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.05

رابحي: الإنتحابات الرئاسية ستتم في "ظروف عادية وجيدة"

19.12.05

التأكيد في أبيدجان على ضرورة دعم إمكانيات إدارات العمل و إنشاء هيئات شاملة للحوار…

19.12.05

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الأمة بالنيابة

19.12.05

بن فليس يلتزم من قسنطينة بتمكين المرأة والشباب من تقلد مناصب المسؤولية

19.12.05

أوبيب: السيد عرقاب يتحادث مع نظيريه السعودي و الايراني في فيينا

19.12.05

أم البواقي: تنظيم مسيرة مساندة للجيش الوطني الشعبي و لإجراء انتخابات 12 ديسمبر المقبل

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر