وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس أحال خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الأمة، محمد بوبطيمة، 5 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لاستيفائها الشروط المطلوبة قصد دراستها مع مندوبي أصحابها.
مكتب مجلس الأمة يدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي
أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 12:46 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 3 مرات
الجزائر - عقد مكتب مجلس الأمة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصص لدراسة سبعة تعديلات مقترحة على مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 09/84 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، حسب ما أفاد به بيان للغرفة العليا للبرلمان.
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