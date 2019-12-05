مكتب مجلس الأمة يدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي

رابحي: الإنتحابات الرئاسية ستتم في ظروف عادية وجيدة -

التأكيد في أبيدجان على ضرورة دعم إمكانيات إدارات العمل و إنشاء هيئات شاملة للحوار الاجتماعي في افريقيا -

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الأمة بالنيابة -

أوبيب: السيد عرقاب يتحادث مع نظيريه السعودي و الايراني في فيينا -

الإتحاد الإفريقي: الأكاديمية الإفريقية للغات تنشئ لجانا خاصة بتطوير العربية و الأمازيغية و الأمهرية -

الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر يضع حيز الخدمة من وهران نظام الكابل البحري بالألياف أرفال/ألفال -

مكافحة التطرف: رابطة علماء الساحل توصي بالترويج لدليلها العلمي في المؤسسات التربوية -

الدالية: تحقيق التنمية المستدامة يتم بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة -

برناوي: إنفاق أكثر من 800 مليون دولار لتحويل وهران الى قطب رياضي حقيقي -

شنين: الرئاسيات ستسمح بتثبيت معالم الجمهورية الجديدة -

المجلس الشعبي الوطني: كورابة يعرض مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه -

قرارات أممية للتأكيد مجددا على التمسك بحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: العدالة مصير كل من تسول له نفسه تزوير العملية الانتخابية -

كرة القدم : الانطلاق في تجسيد مشروع الشراكة بين الأندية المحترفة والمؤسسات العمومية -

إتصالات: تدشين نظام الوصلة البحرية للألياف البصرية يربط بين الشبكتين الوطنية والأوروبية -

سكن: تسليم 1.330 وحدة بصيغتي عدل و الترقوي العمومي -

قضية تركيب السيارات: مواصلة المحاكمة باستجواب رجل الأعمال معزوز ومواجهته مع مسؤولين سابقين -

أنترنت: دخول الكابل البحري للألياف البصرية الرابط بين الجزائر وإسبانيا حيز الخدمة -

أدرار: آبار رعوية بالطاقة الشمسية لفائدة البدو الرحل بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائريا -